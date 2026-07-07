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高海宁外游激罕派福利 大露背晒白滑肌肤 贴身白色小背心「邪恶视角」惹遐想

影视圈
更新时间：15:00 2026-07-07 HKT
发布时间：15:00 2026-07-07 HKT

39岁的高海宁（高Ling）主演的剧集《飞常日志II》上月播毕后，趁住未有新工作安排，再度出外旅游，生活相当富贵。高海宁今次到美国纽约，连日来在社交平台分享在外地的靓相，见到高海宁以慢活形式享受旅程，非常写意。

高海宁大晒白滑美背

高海宁昨日（6日）在IG分享新相，见到穿上黑色大露背长裙，大晒白滑玉背，在黄昏的郊野中回眸一笑，画面唯美，散发健康性感魅力。而另一张自拍照中，高海宁以白色小背心配搭太阳眼镜，以「高炒」邪恶角度自拍。可见她坐在梳化上慵懒地享受日光，皮肤紧致，状态极佳，完全看不出岁月痕迹。

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高海宁旅程相当满足

高海宁未有透露旅行地点，但照片中见到大自然气息，一堆风景照中，有湖光山色、森林小屋、以及与小鹿、小羊等动物的互动，享受远离烦嚣的假期。高海宁在帖文中写道：「Mother Nature made me fall in love with life all over again（and again and again）」。意指大自然让高海宁一次又一次地重新爱上生活，可见她对这次旅程相当满足。

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高海宁对「孤独」的解读

高海宁又提到：「没有人是不孤独的，所以我从来不会想如何不孤独，反而一直在思考如何活得更纯粹」。不少网民赞美高海宁的旅行相外，对其解读「孤独」的睇法也有感而发：「非常同意这句话！人这一生就是学著怎么和自己相处」。

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