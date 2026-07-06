苏志威刘小慧细女苏靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 弃时装梦升香港大学读中史

国际文凭大学预科课程（IBDP）今日（6日）放榜，圈中模范夫妻苏志威与刘小慧的次女苏靖珺（Ina）从保良局蔡继有学校毕业，并在今年IB考试中勇夺36分以上的佳绩。虽然苏靖珺自爆患有「拖延症」，在温习过程中常于书本与手机间挣扎，甚至在备考后期感到极度疲惫，但苏靖珺成功发掘出专属的温习策略。苏靖珺懂得与时并进，善用AI人工智能辅助学习文学，透过AI快速整理重点及分析隐晦意象，顺利克服最棘手的英文分析题，最终顺利考获理想成绩。

苏靖珺升学路向大转弯

18岁的苏靖珺虽然成功于IB考试中取得优异分数，但升学路向却迎来大转弯。原本对时装设计及纺织充满热诚的苏靖珺，因修读IB艺术科而深感吃不消。苏靖珺坦言该科目极度消耗心力，不但要绘画和制作实体艺术品，还要兼顾构思简报及进行不同画作对比，占用了苏靖珺近七成的学习时间。在经历过艺术科的繁重洗礼后，苏靖珺决定果断放弃时装梦想，重新规划未来升学蓝图，最终苏靖珺计划入读香港大学，并转为修读中国历史科。

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苏靖珺放弃初衷转战中史科

对于苏靖珺放弃初衷转战中史科，作为母亲的刘小慧给予百分百支持，更在苏靖珺的选科决定上实行「零干预」政策。刘小慧分享其开明的育儿理念，强调「放手」是现代父母最需要学习的课题，并认为苏靖珺将个人兴趣发展成事业才是最幸福的事。刘小慧坚信读书成绩并非衡量成功与否的唯一标准，盲目勉强入读别人眼中的「神科」只会令人麻木；相反，苏靖珺在学校里学懂的人际关系与相处之道，才是未来步入社会后的宝贵资产。刘小慧乐意成为苏靖珺的最强后盾，放手让苏靖珺为自己的人生负责并努力争取机会。

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