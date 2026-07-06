许志安演唱会2026丨10月红馆连开三场 门票票价/Klook优先订票/公开发售日期/歌单懒人包

许志安演唱会2026丨相隔11年，许志安（安仔）终于宣布重返红馆舞台，于2026年10月8至10日举行一连三场《FWD富卫保险呈献：许志安 Andy Hui〈On Stage〉Live in Concert 2026》。这次演唱会更别具意义，是许志安入行40周年的重要音乐里程碑！《星岛头条》为大家整合许志安演唱会2026的门票价格、Klook优先订票连结、URBTIX公开发售日期及亮点歌单，助你做足准备轻松抢飞！

许志安演唱会2026详情公布。

🎤 许志安演唱会2026｜演出详情

配合「回归音乐初心」的主题，是次演唱会命名为《On Stage》，许志安将以最纯粹的音乐态度，为乐迷带来最难忘的红馆之夜。

演唱会名称： FWD富卫保险呈献：许志安 Andy Hui《On Stage》Live in Concert 2026

演出日期： 2026年10月8日至10日（星期四、五、六）共3场

演出地点： 红磡香港体育馆（红馆）

门票票价： HK $1,280/HK $780 / HK $580

主办单位： 神灯娱乐有限公司（DREAM）

🎫 许志安演唱会2026｜抢飞攻略及购票连结

想第一时间入场支持许志安？务必mark实以下3大重要抢飞日子及平台：

1. Klook 优先订票（最快抢飞途径！）

日期： 2026年7月15日上午10:00起 至 7月18日

购票平台： Klook

官方抢飞连结： https://s.klook.com/andyhui2026

2. URBTIX 城市售票网 公开发售

网上/电话/应用程式售票： 2026年7月24日开始

实体售票处购票： 2026年7月25日开始加设

购票平台： 城市售票网 URBTIX

3. FWD MAX 会员专享预留门票

FWD富卫人寿客户会员： 2026年7月25日 早上11:00起

其他 FWD MAX 会员： 2026年7月26日 早上11:00起

换购详情连结： https://fwdmax.fwd.com.hk/tc/ticketing

✨ 许志安演唱会2026｜3大必看亮点与歌单预测

亮点1：入行40年回归初心 简约舞台展现纯粹

许志安近月积极备战，演唱会海报弃用花巧设计，以简约光影带出「即使只有一盏光管灯，依然能在舞台发光发亮」的讯息。许志安亦正积极锻炼体能，确保以最佳声线及体态连唱三晚。

亮点2：过千首作品精挑细选 必唱全新派台歌《信天翁》

除了近期获得各大媒体及乐迷好评的久违新歌《信天翁》外，许志安透露正与导演团队密集开会，从过千首作品中精心挑选约30首精华曲目。

亮点3：经典「安歌」回忆杀 乐迷疯狂点唱

宣布开骚后，坊间随即掀起经典回忆热潮！许志安坦言收到海量乐迷私讯点歌。预计届时除了会听到《唯独你是不可取替》、《烂泥》、《会过去的》、《昨迟人》、《翻腾》等首本名曲外，许志安亦预告会将部分从未在红馆演唱过、甚至较冷门的 Side Track 重新编曲演绎，保证为乐迷带来惊喜！