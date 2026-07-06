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《五个小孩的校长》「嘉嘉」变IB状元 前童星傅舜盈成高材生 目标赴澳洲读兽医

影视圈
更新时间：21:30 2026-07-06 HKT
发布时间：21:30 2026-07-06 HKT

最新一届国际文凭大学预科课程（IBDP）成绩今日（6日）放榜，在众多状元中，有一位就读圣保罗男女中学的IB状元，被指是2015年电影《五个小孩的校长》中，饰演五位学生之一的「嘉嘉」童星傅舜盈。

「嘉嘉」傅舜盈蜕变学霸？

有网民在Threads上发文，贴出圣保罗男女中学IB状元的照片，旁边配上《五个小孩的校长》的电影海报，留言：「原来ib其中一个spcc状元系五个小孩的校长嘅嘉嘉啊！好劲啊」。照片中，见到傅舜盈穿上学校传统的蓝色长衫校服，脸上挂著微笑，散发出文静的气质。傅舜盈手持成绩单，与其余五位状元在学校门前合照。

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傅舜盈成为状元的消息曝光，引起网民热议，对「嘉嘉」傅舜盈长得亭亭玉立感到惊喜：「记得！《五个小孩的校长》真的很好看！」、「恭喜嘉嘉，好叻女呀！」、「没想到长大后这么厉害，简直是人生胜利组」。更有网民忆述曾遇见「嘉嘉」傅舜盈，对方好有礼貌。

傅舜盈有意赴澳洲升学

傅舜盈成为IB状元，未获有条件取录，但心仪澳洲悉尼大学的兽医系，因曾到澳洲游览，被当地的舒适环境吸引，加上当地的兽医系设备齐全，因而有意赴澳洲升学。傅舜盈又表示自己热爱与小动物相处，目标成为兽医是有意义的事。

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傅舜盈曾与郑中基演父女

傅舜盈在电影《五个小孩的校长》中饰演的「嘉嘉」，因纯真可爱的形象和自然的演技，深受观众喜爱。傅舜盈之后参与去年上映、郑中基自编自导自演的电影《阿龙》，在片中饰演郑中基的女儿，为切合角色被同学欺凌，傅舜盈更剪去一头长发，表现专业。

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