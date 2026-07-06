Kiri T出复仇主题新歌由黄伟文操刀 赴台湾猛鬼酒店拍MV遇灵异事件 黑化公仔TT竟离奇「自己搭䢂」

Kiri T推出新歌《哈姆雷特下班了》。新歌由她亲自作曲，并联同 Ian Ho编曲及Yoroko Chan共同监制，黄伟文填词。今次Kiri继续诚实地面向内心，拆解大众的「报复心理」，Kiri认为紧抱恨意，其实是一种自虐。到头来，这种执著反而无意间令自己沦为悲剧怪兽。果断宣告「下班」无视仇恨，才是真正的高姿态，宣告与其在泥泞中纠缠，不如潇洒「下班」！

Kiri T童话旋律暗藏黑暗反转

Kiri分享这首歌的概念源自Wyman的想法：「呢一只歌就系讲关于复仇，呢个idea系Wyman提出，我觉得几得意，因为其实呢首歌嘅Melody系好正面，我会形容为一啲好正面或者好童话嘅感觉，原来系可以有一个黑暗面嘅Twist，但系呢个Twist去到最后都系正面嘅，因为呢只歌就系讲紧唔好嘥自己嘅心力去复仇，无论你系几憎一个人好，因为最尾输咗都系你自己。」

Kiri T自认「磨刀唔劈人」

问到Kiri自己是否一个会复仇的人，她笑说：「我只可以话我唔容易宽恕人啰！但系我又未至于会复仇，我会好嬲啰！我系𠮶啲会磨好刀锋后keep住把刀，但系我又未至于会劈人，但我就会keep住𠮶把刀啰！所以我觉得自己都未做到《哈姆雷特下班了》𠮶个“下班”嘅。」

Kiri T黑化公仔TT离奇「自己搭䢂」

这支MV以Visualizer形式推出，Kiri亦有分享本身她与团队有为MV飞到台湾拍摄，选址是一间流传猛鬼的荒废酒店，想不到竟真的遇上怪事，最后整支MV失去了大部份片段，Kiri说：「今次个MV系阻滞到系无咗嘅！本身个MV系想向《闪灵 (The Shining)》呢套电影致敬，咁所以我哋就有𠮶个斧头啦，MV就系我会一直追杀一只公仔，𠮶只公仔就系一直喺我MV都有出现嘅公仔叫TT，今次我哋就做咗一个黑化版嘅TT，我哋拍咗好多shot，系有一个故事嘅，但系就喺我哋拍完之后，导演过片嘅时候发现张卡读唔到，最后我哋救返好少嘅片段，咁所以就整咗个Visualizer，我唔知呢个算唔算一个灵异事件啦，但系我哋的确系喺台湾嘅一间出名猛鬼嘅荒废酒店去拍，咁其实系好多人都系𠮶度拍戏同埋拍MV，咁所以我都觉得唔紧要啦，应该都冇乜嘢嘅！同埋其中一个灵异嘅事件系，虽然我哋无人真系见到嘢嘅，但系的而且确系有件好creepy嘅事情发生，就系𠮶个黑化TT公仔，唔知点解无人摆佢喺部䢂度，但系部䢂一开门佢就喺部䢂入面！我问哂身边嘅工作团队，都无人摆𠮶只公仔个部䢂度，但系𠮶个䢂门一开，大家见到佢入面都有啲惊嘅，见到只公仔无啦啦自己搭䢂落咗嚟！