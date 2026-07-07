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谢贤混血细仔罕露正面样 谢婷婷加拿大一家四口自驾游 7岁大女遇妈妈「差别待遇」？

影视圈
更新时间：10:00 2026-07-07 HKT
发布时间：10:00 2026-07-07 HKT

谢贤与狄波拉的细女、谢霆锋胞妹谢婷婷，自诞下大女Sara定居加拿大温哥华后，一直生活低调。去年公开为外籍另一半Mathew诞下儿子Brooklyn Milne，囝囝今个月便1岁。早前谢婷婷在社文平台晒出一家四口的Vlog，透露一家人首次作公路旅行（Road Trip）。

谢婷婷囝囝似爸爸

影片中，见到谢婷婷罕有晒出儿子的正面样，Brooklyn Milne眼仔睩睩，脸长长双颊又红卜卜，头发未算浓密，样子似爸爸，十分可爱。反而谢婷婷的7岁大女Sara就继续保持神秘，全程背向镜头，或是被打上格仔，两姊弟的待遇大不同。

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谢婷婷今次之旅，为免小朋友舟车劳顿，选择自驾到车程仅数小时的湖畔度假屋，主打悠闲享受。谢婷婷的另一半Mathew尽显「暖男」本色，全程包办司机兼苦力。到达目的地后，Mathew一手抽住大行李袋，另一只手则稳稳抱起儿子入屋，而谢婷婷就两手揈揈跟女儿Sara跟随其后。

谢婷婷一对仔女感情好

谢婷婷一家入住的度假屋环境清幽，坐拥无敌湖景及远处山脉，更附设私人小花园，以及无边际泳池。抵达当日虽然天阴阴，但谢婷婷的一对仔女已急不及待玩水。而Sara作为Brooklyn Milne同母异父的姐姐，两姊弟感情要好，Sara玩石头摆件时，更不时靠近弟弟，画面温馨。

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