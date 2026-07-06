甄子丹自导自演《杀神》外传《CAINE》杀入屯门 与向佐开工画面流出尽显专业丨独家

动作巨星甄子丹成为史上首位在荷里活大制作中自导自演的华裔演员，由他执导兼主演、衍生自《杀神John Wick》系列的外传电影《CAINE》正在拍摄得如火如荼。甄子丹为推动香港旅游及电影业而特地将香港纳入外景地，剧组低调完成匈牙利拍摄后，日前被发现在大屿山天坛大佛取景，《星岛头条》今日（6日）独家直击甄子丹率剧组移师屯门青山禅院，现场半百工作人员阵仗浩大，甄子丹以一身型仔白恤衫、黑西裤造型现身，更即场向演员向佐教戏，展现认真和专业一面。

电影《CAINE》拍摄现场守卫森严

今日（6日）早上约11时半，屯门青山禅院外已聚集超过五十名工作人员，保安守卫森严，场面相当大阵仗。未几，饰演失明杀手Caine（祈恩）的甄子丹戴上墨镜，身穿白色恤衫、黑色西裤现身寺庙正门，打扮有型潇洒，举手投足间散发巨星风范。开机前，甄子丹不停向身旁有份参演的向佐教戏，向佐则频频点头听从前辈指教；其后，甄子丹又与导演密密斟，研究拍摄细节，表现非常认真专业。寺庙门外拍摄仅进行约半小时，导演便火速满意收货，团队随即移师至寺庙内部继续进行拍摄。

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电影《CAINE》来港取景交代主角Caine背景

据悉，电影《CAINE》大部分故事情节都在欧洲发生，但剧情需要交代主角Caine的成长背景，因此来港取景。甄子丹早前受访时表示，预计6月尾回港拍外景，会选址几个香港代表性的地方，他说：「故事大部分情节喺欧洲发生，今次我做导演，系讲我个角色，必须要讲屋企系点，所以我极力争取有一部分喺香港拍摄，香港政府都好支持。」如今选址青山禅院拍摄，相信这座清幽地方将为这部荷里活制作注入独特的东方色彩。

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