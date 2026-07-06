汤姆贺伦冷落嫰妻Zendaya 《奥德赛》活动上拖实安妮夏菲维

大导演基斯杜化路兰（Christopher Nolan）执导的史诗式电影《奥德赛》，昨日于伦敦举行大型宣传活动，一众主演云集，包括安妮夏菲维（Anne Hathaway）、Zendaya与老公汤姆贺伦（Tom Holland）、麦迪文（Matt Damon）、罗拔柏迪臣（Robert Pattinson）、雷碧达尼安高（Lupita Nyong'o）及Samantha Morton等现身，戏中饰演王后Penelope的安妮，身穿明春新装亮相，露肩设计配搭层叠绉褶及薄纱泡泡袖，她再穿上啡色长靴，尽显女神气息，她不时被拍到轻抚腹部，还获汤姆及麦迪文拖实「护花」。

《奥德赛》7.16上画

上月，安妮晒孕肚惊喜宣布怀上第3胎，她已育有两名10岁及6岁大儿子。知情人士表示：「她想按照她自己的方式公布怀孕（在《奥德赛》宣传之旅之前）。宣传是为了庆祝这部电影，并让粉丝兴奋地观看此片。」消息人士再称：「她很感激自己的职业生涯，也很感激有机会成为一部对许多人来说意义重大的电影的一部分。」至于新婚夫妇Zendaya及汤姆，继宣传《蜘蛛侠：英雄重生》后，再度并肩宣传，不过二人刻意不站在一起，汤姆亦改拖安妮唔拖老婆。Zendaya于戏中饰演智慧女神雅典娜，特意选穿以希腊风格为灵感订制吊带裙。《奥德赛》改编自史诗经典，讲述国王奥德修斯历经千辛万苦返乡的传奇旅程，被视为路兰继《奥本海默》后另一部大型群戏巨制。