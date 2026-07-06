卢瀚霆见足「神徒」三天幸福满满 感激出道8年仍获大规模庆生：每个眼神微笑都是爱

为庆祝卢瀚霆（Anson Lo）生日，卢瀚霆国际后援会悉心筹备了多项庆祝活动，刚完成两场澳门演唱会的卢瀚霆，昨晚（5日）现身亚博出席《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête 生日会》。对于两场澳门演唱会后，卢瀚霆接连返港出席生日会，与「神徒」见足3日，卢瀚霆表示已完全充满电：「呢三日我嘅生命系百分百充斥住神徒，完全冇咗工作呢回事，就好似同『神徒』一齐Vacation；我可以抛开晒烦恼，喺呢三日纯粹同神徒have fun。」卢瀚霆又当「神徒」每一个眼神、微笑是对自己的祝福与爱，「好清楚feel到大家喺2026年都仲系咁支持我，同埋仲肯留低陪住我，所以呢3日系幸福感满满。」

「快闪跳舞」人人变身舞王舞后

生日会上，卢瀚霆首次看到后援会筹备半年多的「快闪跳舞」影片，惊喜之余，更即时拿出手机拍下影片，又赞大家变成舞王舞后，原来他亦曾构思与「神徒」一个齐快闪跳舞：「好开心见到大家跳舞，相信入面有识得跳舞嘅『神徒』，亦都有完全唔识得跳舞嘅『神徒』，但大家都好愿意为我佢出尝试，真系好感动！几年前我有同花姐讲过，想做一个万人dance challenge，但最后因为工作档期搁置咗，希望将来有机会可以实行。」

7月是卢瀚霆最凝聚爱的月份

卢瀚霆每年惯例将自己的生日变成「神徒」们的大日子，今年亦不例外。「好多谢大家仲系咁重视我嘅生日，我成日觉得我生日可以带到开心俾大家，有嘉年华感觉之余，自己觉得7月系最凝聚到所有神徒嘅一个月份，可以令到大家集结一齐去庆祝、为我应援。无论发生咩事都好，面对紧好与坏，但大家都会有同样嘅目标，就是为我庆祝。好多谢你哋仲喺我出道嘅第8年，仲咁大规模为我庆生，各式各样嘅付出，都令我自己觉得好重要，好窝心亦好感激。」

卢瀚霆生日会后直落观塘Popup Store打卡

此外，生日会后，Anson Lo直落观塘，到《Anson Lo & Santos - 【Amour ♡ Love】 Popup Store》打卡，他更在浪漫爱心秋千、写给神徒期待的「家书」下打卡。

