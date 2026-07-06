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世界杯2026丨安德尊踢世界杯？网民狂P「港版夏兰特」渐变gif：宋芝龄都认错！

影视圈
更新时间：21:00 2026-07-06 HKT
发布时间：21:00 2026-07-06 HKT

世界杯2026正举行得如火如荼，香港时间今晨（6日）巴西对挪威16强赛事，挪威神锋艾宁夏兰特（Erling Haaland）最为瞩目，更成功梅开二度，以2：1赢巴西，为挪威取得历史性晋级8强。没料到网上流传一张夏兰特的照片，被网民指「撞样」安德尊，引发网民热烈讨论。

夏兰特斯文Look似安德尊

夏兰特除球技精湛外，间中梳起的一头金发，是其标志性的造型。早前夏兰特曾一改球场上的阳光形象，分享戴眼镜的照片，穿上黑色樽领上衣的他，打扮斯文，侧脸的角度，与安德尊有几分相似。有网民更在Threads上恶搞安德尊，指他是「港版夏兰特」，不但有网民指两人外表相似，还用AI为安德尊加上眼镜造型，又将其过往唱儿歌《前进啊！Gulliver Boy 》的影片，制成夏兰特眼镜造型渐变gif图。

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网民关心安德尊绯闻女友宋芝龄

不少网民见到恶搞安德尊的帖文，加上发挥创意。有网民笑言：「笑到肚痛」、「返唔到转头」、「宋芝龄都认错啊」，表示以后看到夏兰特都会不自觉地想起安德尊。亦有网民认真比较，认为夏兰特剪完头发仲似安德尊：「系佢啦，成日觉得夏兰特好似一个艺人但又up唔出边个」、「笑死，宋芝龄都冇谂过媾到夏兰特。」

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