TVB「经典肥佬绿叶」徐广林罕曝光  变咏春宗师身形大变拳拳有力  本为富二代曾揸巴士

提到徐广林这个名字，大家一时之间未必能将名字与样貌对得上号，但只要看到他那张充满喜感的脸庞，绝对能瞬间掀起无数70、80后电视观众的「回忆杀」。这位活跃于70至90年代的前TVB资深绿叶演员，当年因为圆润讨喜的身形，经常获派饰演低下阶层的市井小人物。纵使长年担当绿叶，但他凭借浑然天成、极具生活气息的一流演技，每次出场都总能牢牢抓住观众的眼球，绝对是TVB剧集中不可或缺的灵魂人物。

徐广林精神矍铄如冻龄

自90年代离开电视台后，徐广林便甚少在萤幕前亮相，转而专心发展其他事业。不过，近日网上流传了一段他大展身手打咏春的短片，让这位高龄85岁的老戏骨最新近况罕有曝光。

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徐广林清减身形更显年轻

从画面中所见，徐广林的气色极佳，精神状态非常饱满。最令人惊喜的是他的外貌与身形变化——对比当年拍剧时招牌的「肥仔」体态，如今的他明显清减瘦削了不少。正因为甩掉了昔日的厚重感，整个人看起来反而更加精神俐落，容貌与二、三十年前在TVB拍剧时竟然分别不大，犹如时光倒流一般，以85岁高龄来说，保养得如此得宜实在非常难得。

徐广林开馆教拳

除了外貌冻龄，徐广林的武术造诣更是令人眼前一亮。自幼习武的他，离开娱乐圈后曾在中港两地开设武馆教授咏春。在网上流传的影片中，他亲自落场与年轻人对练，出拳依然拳拳有力、动作快狠准，下盘稳如泰山。他不仅反应敏捷，举手投足间更散发著一股不怒自威的「宗师味道」，一套咏春拳打得行云流水，功架与气场绝对不输任何年轻一辈的武术师傅。

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徐广林弃做富二代揸巴士

回顾徐广林的人生轨迹，精采程度绝对不比电视剧逊色。其实他出身自富裕家庭，父亲从事钟表生意，家境相当不俗。但他深知自己志不在此，不甘心一辈子困在钟表店内做个舒舒服服的「富二代」。为了追寻自己的演艺与舞台剧梦想，他甚至不惜与家人闹翻离家出走，曾为了维持生计曾当过巴士司机。幸好他一直咬紧牙关坚持，最终如愿以偿加入TVB成为演员，成功在电视圈闯出一片天。

徐广林感激古天乐

除了武术与舞台剧，徐广林近年更与影帝古天乐结下了一段奇妙的缘份。事缘在2019年，甚少参与应酬的他偶然出席了演艺人协会的晚宴。席间他巧遇古天乐，两人闲聊时徐广林笑言自己现在只靠教拳维生，没有人找他拍戏。没想到古天乐听罢，立刻表示「怎有这可能」，并火速安排经理人与他联络，诚邀他出山参演电影《犯罪现场》，饰演一名「老差骨」。古天乐的暖心举动与知遇之恩，令徐广林大为感动。之后徐广林亦曾参与ViuTV剧集《地产仔》。