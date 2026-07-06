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COLLAR成员相集丨苏雅琳自揭为体态沦为「一啖之鬼」王家晴被化妆师赞食相治愈 许轶获封最嘴馋猎奇王

影视圈
更新时间：18:15 2026-07-06 HKT
发布时间：18:15 2026-07-06 HKT

女团COLLAR成员苏雅琳（Ivy）、许轶（Day）、王家晴（Candy），合体首次推出《After One More Bite》相集抢攻今年书展，并于7月15日假香港会议展览中心举行签书会。《After One More Bite》透过食物作联系，展现三人在城巿中轻松与真实的氛围，从而带出享受当下，更披露COLLAR全员都是嘴馋之徒，但为体态统统变成「一啖之鬼」，就连一粒麻糬波波亦要分住吃，可见女团唔易做。

相集追求自然纯粹快乐

《After One More Bite》顾名思义以食物为主题，提到「食嘢」二字，原来正是COLLAR三位成员Ivy、Day、Candy的共同喜好，Candy表示：「我哋三个都好钟意食嘢，之前有化妆师话睇我哋食嘢个样好治愈，就算系好简单如蕃薯，都会畀人觉得好似好美味咁样，记得有次我喺化妆师面前食蕃薯，令佢好想食，放工后佢立即买一条当午餐。而今次相集想追求最自然最纯粹嘅感觉，我哋认为食物带畀我哋嘅快乐系最直接嘅。」

苏雅琳戒口忍到小店结业伤心喊

三人认为「美食」是COLLAR的关键字，7位成员都是嘴馋之徒，所以每当COLLAR共享美食就是最快乐时光，不过为了体态，她们不得不戒口，更要成为「一啖之鬼」，Ivy坦言成为「一啖之鬼」过程十分艰苦：「除咗戒口之外，人嘅回忆连系住五感，我觉得美食系储存咗好多回忆，例如小学我会记起同同学分享紫菜同朱奶；中学我会记起小卖部嘅捞面；朋友间我会记得扫街嘅小店，所以戒口嘅时候，好多时会忍吓忍吓，同自己讲迟啲先食，最后迎来系回忆中嘅小店结业，真系会伤心到喊！同埋同屋企人、朋友嘅聚会，都冇得开怀大食，都少咗啲回忆。」不过现在的Ivy已开始拿捏得到，所以就算成为了「一啖之鬼」，她会请大家吃美食，然后自己吃一啖，起码满足到回忆！

许轶对创新食物充满猎奇心态

至于三人当中哪位最嘴馋？Candy首选是Day：「必然是Day，佢对食物充满猎奇心态，对唔同创新嘅配搭，都会想尝试。佢对食物嘅爱系真心，而且可爱。」Day亦同意自己是三人之中最嘴馋，Day表示：「因为我系好钟意试好多新嘅嘢，任何新嘅食物，我都好愿意尝试。」不过Ivy就认为自己是「为食之鬼」，更自爆自己可以有好大食量。

苏雅琳许轶王家晴清晨五点开工拍足两日

为了今次的《After One More Bite》，Ivy、Day、Candy进行了两日拍摄，由清晨五点化妆拍到黄昏，走访香港大大小小的街头角落，寻找美食及回忆，对于此，三人乐此不疲，Ivy与Candy指最难忘到公园拍摄，当中Ivy说：「呢个地方感觉好有童年嘅味道，我哋喺个公园度食雪糕、玩吹波胶、食烧卖、跑嚟跑去，就好似穿越时空咁，同啲小学同学喺楼下公园玩咁！」Day最难忘是在中环街头吃砵仔糕同鱼蛋：「偶然会出街食饭，但好少会『扫街』，好记得喺中环街头食嘢𠮶幕，有好多游客望住我哋究竟食紧乜嘢，好有香港特色。」


《After One More Bite》签书会资讯
日期：2026年7月15日（星期三）
地点：香港会议展览中心 点子出版（摊位：Hall 1B-E02）
出席艺人：Ivy、Day、Candy@COLLAR
时间：
第一场 11:00-14:00（名额300个）
第二场 14:30-17:30（名额300个）
 

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