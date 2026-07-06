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陈松伶现身《中年好声音4》妆容惹热议 被指脸部浮肿僵硬 网民：个嘴有啲怪怪哋

影视圈
更新时间：18:51 2026-07-06 HKT
发布时间：18:51 2026-07-06 HKT

56岁的陈松伶到内地发展多年，昨晚（5日）惊喜现身TVB歌唱选秀节目《中年好声音4》，担任嘉宾评审。不过陈松伶的妆容似乎「出事」，有网民开帖文形容陈松伶的妆感怪异，脸部显得浮肿僵硬，引起网民热烈讨论。

陈松伶妆容劣评如潮

有网民将陈松伶在节目的画面截图，放到FB「中年好声音4分享讨论区」群组，从网民分享的截图所见，身穿牛仔恤衫的陈松伶，头发整齐向后梳，但脸上的妆容底妆偏厚，配上极为突出的深红色唇膏，在镜头下显得格格不入。该网民留言：「觉唔觉得松松姐姐个嘴有啲怪怪地？」

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不少网民认同认陈松伶的脸部「又胶又肿」，表情僵硬不自然：「成个样唔同咗」、「今晚个妆比较重手咗」、「妆容不合适」、「个嘴用咗深红色太突出了吧」。也有网民猜测陈松伶：「系咪得罪化妆师？」甚至联想到健康问题或医美过度：「人哋可能有病，食到有水肿，唔出奇呀」、「整over咗」等。

陈松伶曾现憔悴残样

陈松伶与年轻8岁的内地演员老公张铎早前露面，已被指样残又憔悴，与年轻的张铎形成对比。而陈松伶自从北上发展后，脸及身形日渐圆润，曾惊现幸福肥。陈松伶于2022年底一度决心减肥，多度分享做运动的照片，成功减磅，更出现脸颊凹陷暴瘦，变成「纸片人」 ，导致健康传出隐忧。

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