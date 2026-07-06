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陈豪大仔亲手冲咖啡被陈茵媺「嫌弃」太甜：始终系老公No.1好饮 暑假一拖三出游被封Super mum

影视圈
更新时间：17:45 2026-07-06 HKT
发布时间：17:45 2026-07-06 HKT

陈豪与陈茵媺到尖沙咀为开幕典礼活动担任嘉宾，活动上陈茵媺更透露饮过大仔的咖啡，问到是否比老公冲的好饮？陈豪笑称儿子有诚意分，始终是第一次，就算不好饮都有特别意思，陈茵媺即大赞儿子冲得好饮，但No.1始终是老公，相信老公将来教导下会更进步，又指小朋友下厨充满创意，不介意做「白老鼠」是学习的过程。

陈豪愿传授咖啡与下厨技巧予三名子女

问陈豪羡慕吗？他笑言若儿子冲给他饮便好似考试，笑指儿子可以多练习一下再冲给他，又表示将来会将咖啡和下厨技巧都较给三个仔女。陈茵媺有将儿子冲的咖啡发文到社交平台分享，她指每朝早都有饮咖啡和食早餐，儿子见习惯了，有一天早晨突然问她饮不饮咖啡，便冲给她饮，但对她而言太甜，是因为大仔将小朋友认为好的东西都加进去，之前也有煮西多士给她吃，也有整煎蛋牛油果早餐给她吃。问可有教小朋友甚么擅长事？她指以前会亲手整蛋糕，包括老公及子女的牛一，1年要整4次，成为小朋友最好的回忆，是生日会最值得纪念的事，不过近年时间不够。

陈茵媺昔日亲手整蛋糕成子女回忆

陈茵媺一拖三去旅行照顾周到，成为大家口中的「Super mum」，她指今年不用回加拿大，因父母回香港与她们相聚，不过小朋友习惯暑假出游，因此她也会带小朋友去旅行，但因为陈豪正忙拍新剧，所以也准备一拖三出行。问可想老公早日退休？陈茵媺指陈豪是Boss由他话事，陈豪笑言有想过，但三个小朋友恐怕都有排挨，认为退不退休不紧要，最重要是工作和家庭得到平衡。

陈豪新剧动作戏狂奔感辛苦

谈到新剧，陈豪透露是辛苦的，因为有动作戏更要经常狂奔。至于咖啡生意拓展到内地的大计，他指内地的生意方针都是相当有规模，由数十间到百间起计，所以在讨论当中，至于生意太太可有帮忙？他指陈茵媺曾是平面设计师，所以当初在港开店，也有不少项目有参与当中。

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