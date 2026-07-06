《爱回家之开心速递》大结局倒数！滕丽名晒外景煞科相 感性告别剧组：我会记住这个画面

TVB长寿处境剧《爱回家之开心速递》将于本月迎来大结局。剧中饰演「熊尚善」的滕丽名日前在IG发文，透露已完成个人在该剧的最后一次外景拍摄，标志著角色即将煞科，加上早前滕丽名已宣布不会参演新版《爱回家》，令大批忠实剧迷深感不舍。

滕丽名感性发文致谢《爱回家》剧组

滕丽名在IG分享与十多位幕后人员的温馨合照，并配上「Miss u guys」字句。她撰写感性长文，逐一向收音、灯光、道具、摄影、导演及梳化服等剧组人员致谢，感激团队多年的付出，并动情写道：「我会记住这个画面，还有你们陪伴的岁月。LOVE U ALL！」

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滕丽名饰演「熊尚善」深入民心

《爱回家之开心速递》陪伴观众多年，「熊尚善」一角早已深入民心。随著滕丽名的外景戏份煞科，网民纷纷涌入留言区，感谢她与剧组多年来每晚带来的欢乐，并热切期待本月播出的最终大结局。

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