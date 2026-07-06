黄宗泽阔别乐坛多年突开金口 白西装深情演绎《千千阙歌》 惊喜表演片段疯传 网民洗版跪求复出

「男神」黄宗泽（Bosco）近年主力在影视圈发展获得亮丽成绩，虽然曾经出唱片做歌星，但早已宣告「退出乐坛」的他，周日（5日）应邀出席《2026中国电影导演之夜》。当晚星光熠熠，最瞩目的焦点竟然是Bosco惊喜开金口唱歌！演出片段随即在网上疯传，掀起一阵洗版潮。

黄宗泽黑色礼服踏上红地毡

当晚Bosco先以一身「西装骨骨」的黑色礼服踏上红地毡，一出场即引来全场粉丝尖叫，大赞「好靓仔」、「逆生长」。正当大家以为他只是来当个安静的美男子时，舞台上的Bosco却换上一件白色西装上衣，摇身一变成为表演嘉宾，深情唱出陈慧娴的经典名曲《千千阙歌》！

黄宗泽稳健台风获全场掌声

久未在公开场合唱歌的Bosco，一开口便惊艳全场。虽然近年专注演戏，但当晚的演出水准相当高，深情演绎配合稳健的台风，引来台下掌声雷动。大批网民在社交平台「洗版式」留言，高呼：「Bosco唱歌原来咁好听！」、「跪求黄宗泽重返乐坛！」

黄宗泽笑称「顶硬上」压力爆灯

虽然网上好评如潮，但台下的Bosco其实「顶硬上」。他在受访时一边抹汗一边笑指自己顶住巨大压力：「太耐冇唱歌，下面有咁多大导演喺度，点会唔紧张啊？非常紧张！今次当挑战下自己啦，咁耐冇唱。不过大家放心，我系唔会重返乐坛嘅，哈哈……」

黄宗泽拒唱剧集主题曲

Bosco更自爆为了这短短几分钟的演出，私底下备战了很久：「我紧张咗成个月啊！我都系乖乖哋返去演戏啦，呢啲当业余玩下啫。」被问到日后会不会考虑唱回自己主演剧集的主题曲，为粉丝谋福利时，Bosco随即耍手兼拧头，幽默回应：「剧嘅主题曲，都系揾返啲专业嘅（歌手）啦！我只系路过㗎咋啫，路过㗎咋！」

黄宗泽自嘲「路过」仅属业余玩票

虽然Bosco一再强调自己只是「业余路过」，但这次的惊喜演出，无疑为全网观众带来了2026年盛夏最震撼的音乐彩蛋。

