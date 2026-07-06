「郭富城旧爱」姚正菁宣布签约新公司全面复出 以唱歌、短剧方面发展 林宝玉担任经理人负责掌舵

现年57岁的「郭富城旧爱」姚正菁今日到尖沙咀出席记者会，宣布签约新成立的娱乐公司全面复出，并由「最索经理人」林宝玉担任经理人为她掌舵，活动上，姚正菁为合约挥笔，并与林宝玉齐获老板Sam哥赠送纪念金牌。而到场支持新公司成立的包括邵音音、卢海鹏、罗兰、梅小青与刘嘉豪，罗兰姐与鹏哥在助手搀扶下到场，影大合照。

林宝玉指合约有弹性

姚正菁与林宝玉受访，问到签长约发展？林宝玉指合约有弹性，但不是试用期，不想再一签约就绑10年，不过她见到姚正菁很有魅力，特别是唱歌方面，若有唱片公司有兴趣，可以合作一起赚钱签她。姚正菁对于重踏演艺界感兴奋，会抱住新人的心态，感觉会有更好的发挥，接下来会以唱歌、短剧及直播等方面发展，又指当年86年出道，93年离开，问期间有留意娱乐圈吗？她指大部分时间不在香港，但今次回来多少是有回戏瘾所致，笑言：「记性唔好，但我记对白都一流！」林宝玉揭已安排姚正菁录了4首歌，仍规划如何去推出，谈到唱歌，姚正菁笑言想尝试，当年没有机会，现在有机会点都试试，如果推出将是她第一首作品。

姚正菁与城城没有联络

问到可有留意香港乐坛？姚正菁指自己是上海人，所以喜欢国语歌比较多。谈再在唱歌发展，有机会遇到郭富城，她称彼此已没联络，「他的家庭状况当然睇到，打开手机会睇到。（将来有遇到？）边会介意遇到，咁耐、以前的事，当时大家都细个，现在见到都冇乜感觉。好多事都唔系好记得，当时好细个，成40年前。」姚正菁指曾在澳门欣赏城城的演出，提到城城有意攻启德主场馆，她称自己也会睇骚，接下来会去启德睇郑秀文。

姚正菁全心投入演艺事业

谈到家人支持姚正菁复出吗？她指女儿都好大个，大女29岁，细女林映说25岁选过华姐，都不是小朋友了，「我都有我自己世界，我都单身多年，都不怕讲，不过都有拍过拖，都分手一段时间。」谈到复出，姚正菁指是巧合，发现内地很多人认出她，因她的作品仍会在内地播。林宝玉指认识到她后，听过其歌声便觉得很有魅力，觉得可以有不同风格的歌手，问邀请即时应承？林宝玉指都花了不少耐心，因姚正菁一直推搪，最后以一句句说话地攻下她，又笑言不会禁止她拍拖，因女人了解女人，需要爱情的滋润。姚正菁指收到邀请时，很担心自己是否适合，亦怕不习惯，亦担心自己不能挨夜。问放下工作投入演艺圈？她称是，之前都是经营宠物店和餐厅等生意为主，现在已没做生意，会全心投入，又指已从外地回流香港好一段时间。她又指回到幕前后有不少新闻，不过最在意是被指60岁，现时才57岁，朋友安慰她说，相信她60岁是代表保养得好。