张致恒被老婆怒轰借自闭儿子卖惨博同情 雯雯火滚割席：唔会同小朋友陪你癫

41岁的张致恒（Steven）自与区燕雯（雯雯）结婚后，连诞4个儿子，又频频传出经济拮据及婚姻危机，闹出不少风波，雯雯更屡次在社交平台呻穷，又会斥责老公张致恒。张致恒近一年来疑为洗底，积极展现发奋图强的一面，又大卖「好爸爸」辛酸人设，结果辣㷫雯雯，遭老婆发文怒轰虚伪，引起网民关注。

雯雯称同张致恒唔同世界

张致恒「废男」形象深入民心，却在转行做搬运工人后，自力更生令外界印象有所改变，张致恒更勤力健身操弗，复出到内地登台。不过雯雯对张致恒又有怒言，昨日（5日）突然在IG限时动态以黑底白字发文，毫不留情指责张致恒扮「好爸爸」，利用儿子的私隐来博取大众同情：「不要在世人面前再装，没意义的」。

雯雯在帖文中，似乎再次对老公张致恒死心，直言双方已经是「唔同世界、唔同前路、唔同观点嘅人」。雯雯对张致恒极度不满：「你嘅选择我祝福你，但我唔会同小朋友陪你癫！」似有意与张致恒划清界线。

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张致恒因中国传统思想密密生仔

张致恒激嬲老婆雯雯的原因，在于张致恒早前接受内地平台访问时，大谈养家糊口的生活，指自己现时作息极度规律，每日清晨出门从事劳动工作，直至傍晚才收工。张致恒又解释密密生仔，以中国传统思想作借口，认为家庭热闹是好事，日后遇到困难，也有更多人互相扶持。

张致恒二仔自闭兼过度活跃症

在访问中，张致恒提到5岁的二仔患有自闭症及过度活跃症，由于二仔至今仍未懂说话及表达自己，情绪控制极为困难。张致恒大呻带囝囝外出时会受到途人白眼，更举例有一次带儿子返学，为安抚其情绪而让囝囝咬奶嘴：「有个婆婆同伯伯上巴士，佢望住『Jip』一声，都唔知点样做人阿爸嘅，咁大个仲畀奶嘴佢食。」张致恒不忘感谢雯雯的付出，并形容现时生活虽然压力沉重，却十分充实。

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