郑秀文启德演唱会延期｜Sammi曾因病两度延期或取消开骚  16年失声台上三度痛哭致歉

乐坛天后郑秀文（Sammi）原定于本周五（10日）起，一连三日（7月10、11、12日）历史性登陆香港启德主场馆，举行《You and Mi concert》亚洲巡回演唱会最终站，但主办方寰亚娱乐今日（6日）指舞台有重要部件故障，故此演唱会宣布延期。事实上，回顾Sammi过往的大型演唱会，可谓「好事多磨」，曾因健康因素而大受影响：

郑秀文23年受「长新冠」困扰延期一年

这是近年最严重的阻滞事件。Sammi原定于2023年7月在红馆举行13场《You & Mi 世界巡回演唱会》，但她在同年5月不幸确诊新冠病毒。受到「长新冠」后遗症的强烈影响，她持续声沙、咳嗽且体力不支。在开骚前夕，她的内心经历了极度的挣扎与无力，最终主办方在6月30日无奈宣布全数延期。该次演唱会最终顺延了整整一年，直至2024年7月才成功补场演出。

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郑秀文16年失声三度痛哭致歉

在2016年《Touch Mi 2 世界巡回演唱会》的红馆头场，Sammi因为严重鼻敏感及喉咙发炎导致严重失声。一向追求完美的她在舞台上表演时频频走音，高音完全无法唱出，承受著极大压力。她最终在台上三度落泪哭成泪人，向现场观众鞠躬致歉直呼「好痛苦」，甚至主动提出退款建议。不过，当时全场歌迷以大合唱全力激励偶像，Sammi亦带病咬紧牙关，凭著惊人意志力克服困难，坚持完成了余下所有场次。

郑秀文12年抱恙煞停跨年骚

至于再早期的2012年，Sammi原本计划在年底举行跨年演唱会，但当年同样因为健康亮起红灯，自觉身体状态无法应付高强度的舞台跳唱，最终在筹备阶段（7月）便决定直接取消个唱，未有开骚。当时坊间一度盛传她因筹备与许志安结婚而停工，其后经理人出面澄清，证实Sammi是因为受到「耳水不平衡」困扰才忍痛取消演出。

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