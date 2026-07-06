郑秀文为启德演唱会2026延期致歉认感震惊：最大嘅硬件Sammi仲喺度 改办答谢会补偿歌迷

乐坛天后郑秀文原定于本周五（10日）起，于香港启德主场馆举行一连三场（7月10日至12日）的《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站》，今日（6日）主办方突发宣布因舞台部件故障存在安全隐忧而需要延期。消息震惊歌迷，而郑秀文今日亦首度开腔回应事件。郑秀文坦言对演唱会延期感到震惊及失望，但为免让海外及本地歌迷承担损失，郑秀文与团队商量后，决定于原定日子改办免费「答谢会」，亲自以歌会友向观众致歉。

郑秀文突收延期通知感震惊与失望

对于郑秀文启德演唱会2026延期，郑秀文认为非常有必要亲自向买了门票的观众交代。郑秀文透露，自己比大众早一天（昨日中午）才收到公司的延期通知：「当时为演唱会做紧准备，如火如荼，整个团队同我都好ready开骚。突然收到呢个通知，我有啲震惊，当然亦有失望。」郑秀文表示，除了她本人，还有许多团队和公司同事付出了大量心血，构思了许多开心的演出内容，临开场前收到噩耗绝对不好受。

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郑秀文担心海外歌迷失望 火速筹办答谢会

在短暂的失望过后，郑秀文第一时间想到的是受影响的广大歌迷。郑秀文焦急地表示：「好多歌迷特登飞嚟，订机票、酒店，为咗睇郑秀文演唱会花咗好时间、心机、金钱，𠮶刻我心急如焚：『我应该点呢？买咗飞嘅观众点呢？』」

在冷静消化消息后，郑秀文表示理解并尊重主办公司将「安全」放在首位的艰难决定。然而，面对已经准备就绪的观众，郑秀文认为不能让演唱会完全取消而让观众独自承担损失。郑秀文强调：「既然个场地仍然喺度，最大嘅硬件：Sammi仲喺度，我仲有Dancers、音乐、我嘅歌、我仲有观众嘅时候，我可以谂啲方法令观众嘅伤害唔好咁大呢？」因此，郑秀文在极短时间内与公司商讨，决定在原定演唱会的这三天改办为期一个半小时的「答谢会」，以歌会友，将观众在时间、情感与金钱上的伤害减至最低。

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紧急重排演出流程 郑秀文承诺展现最大诚意

为了这个突如其来的「答谢会」，郑秀文昨日（6日）收到通知后，立即与音乐、排舞师、造型师及台灯声等所有团队召开紧急会议。郑秀文决定先放下原定郑秀文启德演唱会2026的流程，重新构思一个全新的演出Rundown。郑秀文坦言：「呢个唔只系『交代』，仲系『诚意』。」她直指时间非常仓猝，要在几万人的启德主场馆重新衍生一个让观众宽心满意的答谢会是极高难度，但郑秀文与团队会带著信念，尽一切努力展现承担责任的诚意。

郑秀文致歉：尽一切努力补救歌迷损失

在回应的最后，郑秀文再三向大众致歉：「我真系好抱歉、好抱歉，对于买咗任何一场飞嘅观众，为你哋做成不便。情感上𠮶种痛、𠮶种伤害，金钱、时间、心路历程、为咗扑飞花咗嘅心血，我真系好抱歉。」郑秀文承诺在这三场答谢会上，必定会与团队尽最大努力，希望能补偿观众的损失：「我唔敢期待所有人理解，我会尽力做好自己应该要做嘅嘢，多谢大家！」郑秀文对于公司的决定亦表示尊重及理解，「作为公司要作出呢个决定都相当艰难，呢个决定亦都相当审慎，将安全摆到最前，呢个考虑我觉得系啱㗎！」

目前，郑秀文正积极为本周五开锣的「答谢会」进行密集彩排，期望以最佳状态与歌迷见面。已购票的观众请密切留意官方公布的郑秀文退票安排及答谢会入场细节。

郑秀文罕晒庞大家族合照：