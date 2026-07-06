「大小姐」林淑敏爆《爱回家》结局 接龙争产感情大起伏 揭于新处境剧有「新角色」？

陪伴观众多年的皇牌处境剧《爱．回家之开心速递》即将步入大结局，剧中灵魂人物之一的「大小姐」林淑敏，近日出席活动接受传媒访问时，亲自为观众预告大结局的震撼走向。她透露剧集虽然临近尾声，但制作组依然「开咗条新线」，似乎是希望让《爱．回家之开心速递》完结得轰轰烈烈！

「大小姐」林淑敏透露有争产戏份

「大小姐」向传媒表示，《爱．回家之开心速递》结局将会「剧力万钧」，她表示：「依家几乎每日都要开工，因为临结局开咗条线，好剧力万钧𠮶啲friend，又有接龙争产，感情又有起伏」。

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「大小姐」林淑敏有「新角色」？

被问到接档的全新处境剧《爱．回家之三代同糖》，林淑敏笑言自己在该剧中将会迎来一个「新角色」，那就是每晚8点钟准时安坐家中收看的「家庭观众」。谈到《爱．回家之开心速递》即将成为历史，她不禁感慨表示，这部拍摄了二千八百集的剧集占据了她生活很大一部分，自己内心非常希望《爱．回家之开心速递》能够永垂不朽，笑言就算观众由第一集重新翻看，都能够看足一年。但同时她亦豁达认为，观众绝对有权拥有更多选择，换个新环境给予观众新鲜感与新刺激亦是一件好事。

「大小姐」林淑敏或到加拿大小休

至于卸下「大小姐」身份后的去向，林淑敏坦言暂未收到新工作通知，并预告自己极大可能会迎来一个长假期小休。她随后感触透露，去年为了照顾生病的爸爸，一直奔波于多伦多与香港两地，可惜爸爸最终于今年农历新年不幸离世。经历至亲离开后，她希望能多花时间照顾年迈的妈妈，因此极可能在完成《爱．回家之开心速递》的所有工作后，便飞回加拿大陪伴母亲，趁妈妈身体仍然健康时多尽孝道。

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《爱回家》被誉为「造星工厂」：