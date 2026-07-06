郑秀文启德演唱会周五开锣突然告吹 主办方宣布《You and Mi》三场演出变免费答谢会

乐坛天后郑秀文（Sammi）原定于2026年7月历史性登陆香港启德主场馆，于本周五起7月10、11、12日举行一连三场《You and Mi concert》亚洲巡回演唱会最终站。门票在4月公开发售时火速售罄，反应空前热烈。然而，今日（6日）主办方寰亚娱乐透露在演唱会搭建及测试过程中，发现舞台有重要部件出现故障，存在安全隐忧。基于演出安全考量，主办方宣布原定的郑秀文启德演唱会2026将延期举行，而原定日子将改为举办免费的「答谢会」（粉丝见面会），消息一出令大批歌迷感到惊讶。

郑秀文首登启德主场馆成里程碑

天后郑秀文继2024年红馆演唱会后，先后到澳门、吉隆坡举行巡唱，早前宣布将于2026年7月10日、11日及12日，首次踏上启德主场馆，举行《You and Mi concert》。作为郑秀文亚洲巡回演出的最终站，这次演唱会不仅是她个人的里程碑，更是香港乐坛的盛事。门票于4月公开发售时，本地及海外歌迷反应极为热烈，所有门票被一扫而空，足见郑秀文的强大号召力。不少海外歌迷更已计划届时专程来港，参与这场音乐盛宴并顺道旅游。

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郑秀文全力备战演唱会亲自监工

为了这次极具意义的演出，郑秀文近月几乎投入所有时间闭关排练。除了早前惊喜现身支持好友「廿四味」演唱会外，郑秀文的社交平台上满是她为演唱会付出的影片与照片。从她发布的排练影片中可见，她与舞者团队一丝不苟地练习，状态大勇。

更令人动容的是，就在消息公布的两天前，郑秀文更亲自到启德主场馆视察，在IG发布的影片中，可见她站在观众席上，凝望著正在组装的舞台设备，亲自监工，足见她对演唱会每个细节的重视，显示她与歌迷同样对演唱会充满期待。

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郑秀文启德演唱会装置出事故

这个突如其来的变动，让郑秀文与团队的努力迎来变数，相信郑秀文亦与歌迷一样失望。但为主办单位及郑秀文为答谢已购票观众的体谅和支持，特别安排于原定日期（2026年7月10日至12日晚上7时30分）及地点，举办约1.5小时的「答谢会」。届时郑秀文将亲身与大家见面，虽然只能采用精简的舞台和制作，但郑秀文仍会以歌会友，作为团队送上的一份心意与歉意。

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退票及保留门票安排

最令歌迷安心的是，所有已购票并持有有效门票的人士，均可凭票按原定日期及座位编号，免费参加是次「答谢会」。主办方特别提醒，观众参加完答谢会后，请谨记保留演唱会完整门票（连同票根）。待日后公布演唱会延期的后续安排时，歌迷仍可选择申请退款，或保留再次入场观赏延期演唱会之权利。有关郑秀文启德演唱会2026的最新票务安排，请密切留意主办单位官方平台发放的最新公告。

郑秀文演唱会主办单位声明全文如下：

《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站－香港启德主场馆》延期举行

《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站－香港启德主场馆》主办单位寰亚娱乐有限公司今日对受影响的人士深感抱歉并宣布，由于在演唱会搭建过程中，发现有重要部件出现故障，为了演出安全及呈现完整的演唱会原有效果，经慎重考虑后，通知歌手郑秀文 (Sammi) 有关将演唱会延期举行的决定。有关演唱会延后日期及票务安排，主办单位正积极筹划，在梳理细节后会尽快通知大家。已购票之观众请保留演唱会完整门票（连同票根），并密切留意主办单位日后的公布。届时可选择申请退款或保留观赏延期演唱会之权利。

主办单位寰亚娱乐表示，安全和质素是我们安排演唱会的首要考虑。在即将举行的AXA 安盛呈献《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站》演唱会搭建及测试过程中，发现有重要部件出现故障，团队已即时进行检查，并急切寻找替代方案，无奈经过种种尝试和努力，仍然无法及时找到替换部件及解决方法，既确保安全及符合是次演唱会的最佳规格又能呈现完整的原有效果，经慎重考虑后，主办单位忍痛地决定将演唱会延期。

针对本次演唱会延期，主办单位及Sammi为答谢已购买AXA 安盛呈献《You & Mi 郑秀文演唱会2026亚洲巡回终点站》门票之观众的体谅和支持，将于演唱会原定日期、时间及地点特别举办约1.5小时的「答谢会」。届时，Sammi将亲身与大家见面，以歌会友。

日期：2026年 7月10日至12日

时间：晚上7时30分

地点：香港启德体育园 启德主场馆

虽然不能以演唱会的制作规模跟大家见面和演唱，只能采用精简的舞台和制作跟大家见面，唱歌和互动，但这也是我们团队目前能为大家送上的一份小小心意和歉意，答谢大家一直的支持和谅解。

所有已购票并持有本次演唱会有效门票的人士，均可凭票按照门票上的日期及时间到启德主场馆，按照门票所列座位编号，免费参加是次「答谢会」。待参加完「答谢会」后，观众请谨记保留演唱会完整门票（连同票根），待日后主办单位门公布演唱会延期的后续安排后，已购票并持有本次演唱会有效门票的人士，可选择申请退款或保留再次入场观赏延期演唱会之权利。

有关AXA 安盛呈献《You & Mi郑秀文演唱会2026 亚洲巡回终点站》之演唱会延期及票务安排，主办单位正积极筹划。已购票之观众请保留演唱会完整门票（连同票根），并密切留意主办单位稍后于以下平台发放之最新公告：

网站：http://www.mediaasia.com

Facebook：https://www.facebook.com/MediaAsiaMusic/

IG：https://instagram.com/mediaasiamusic

微博：https://weibo.com/u/2409556757

就造成今次演唱会延期，主办单位寰亚娱乐正严肃跟进及彻查，并保留一切权利。

最后，主办单位再次对此次受影响的人士致歉，并感谢大家的理解及支持。

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