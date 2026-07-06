甄子丹自导自演外传电影《CAINE》锁定地标天坛大佛 传取景地包括大澳兰桂坊天星码头

动作巨星甄子丹自导自演的《杀神John Wick》外传电影《CAINE》4月时于欧洲布达佩斯拍摄，当时还有内地演员庄达菲跟他演对手戏。剧组被指已于6月底抵港取景，拍摄至7月。该片将会锁定香港多个地标取景，以交代盲侠「Caine」的成长背景。

甄子丹带队大佛、大澳睇景

目前已知的《CAINE》香港拍摄与制作细节包括大屿山天坛大佛，甄子丹日前被拍到与外籍制作团队现身大屿山，此处预计将是交代Caine盲侠身世与东方文化背景的核心场景。其他取景地还被传包括大澳、坚尼地城、中环兰桂坊、天星码头等。团队前往大澳水乡睇景，预计将利用当地的棚屋及渔村风貌，营造隐世高手或早期生活的怀旧氛围。甄子丹早前透露他在勘景期间充当导游，带领外籍制作团队深入香港市区进行「文化体验路线」，他又带团队到本地茶餐厅，品尝菠萝包、蛋挞与港式奶茶。这部电影目前正获得香港政府的全力协助与支持，剧组希望借由高效率与专业的港式动作片规格，展现香港作为「东方荷里活」的魅力。另外，美媒日前报道主演真人版《驯龙记》打开知名度的新生代男星Mason Thames及老牌男星标尼菲（Bill Nighy）将加盟《CAINE》。