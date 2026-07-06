詹天文处女骚唔怕发台瘟 染金发独自孭飞 迎人生第一章丨名人杂志

入行6年的詹天文（Windy）将于下星期举行首个个人演唱会，作为首次个人骚的主题与象征，Windy在形象、体能与舞台设计上追求突破，同时寓意自己展开人生的第一章。文：霍淇 图：谭志光 场地提供：The Gallery@富卫1881公馆

Windy告别一头黑发，笑言染金发除了配合演唱会主题外，更是向偶像Rosé致敬。

Windy自揭出道6年的蜕变心路。

踏入20岁的Windy迎来首个个人演唱会。

詹天文将于7月11日在旺角麦花臣举行首次个人演唱会《Chapter One》，一向以黑发示人的Windy染了一头金发来配合主题，兼向偶像BLACKPINK的Rosé致敬，借此希望让歌迷和观众也得到惊喜，对于新形象得到外界的好评，Windy非常开心，「希望这个发色能让更多人记住我，也希望自己的辨识度可以变高多一点，更希望大家喜欢这新造型。」今次个唱名为《Chapter One》，Windy指全因自己有首歌叫《序章．结局》而引发这个构思，「我觉得这故事就好像在写一篇小说般，就像我这几年来的沉淀及增值自己的过程，如同序章，感觉现在到了开启属于我的第一章。」踏入20岁的Windy同时能拥有属于自己的演唱会，她感觉特别之余，亦认为是自己的一个里程碑，「我觉得好像打开一本书的第一章般，当然我希望之后会有更多的章节，第二章、第三章也可以在不同地方开到属于自己的演唱会。」Windy指今次开骚也会有约10分钟的跳唱环节，但仍是学生的她要学业工作两边忙，而且开骚前更要应付考试，一直忙到7月头才有空闲排舞，现在只能在学校练歌及做健身锻炼，虽然时间紧迫，但Windy也有信心能应付。

Anson Lo 与神徒影大合照。

教主好幸福啊！

Anson Lo说：「仲有两日踏入31岁啦，觉得个人沉稳咗。」

After Class曾经由（左起）炎明熹、姚焯菲、詹天文及钟柔美组成，随着炎明熹离队，其他成员亦各有发展。

独自孭飞 紧张失眠

过往Windy都是与组合After Class的好姊妹姚焯菲、钟柔美及已经离队的炎明熹一起开骚，今次要一个人孭飞，令Windy非常紧张，因以前跟大家一起开骚时，中途都会有些休息时间，但现在完全没有这个机会，「要靠自己撑起个场，所以会比较紧张一点，最近亦因此而失眠，会去想演唱会当日会发生怎样的状况？又或是流程应该怎么走？会很担心这些事情，不过我觉得到时应该不会发台瘟，因为我积累了一定的舞台经验，所以上台后见到观众应该不会特别紧张，就算依家想很多，但到时上台感受气氛后，可能就会没事！」至于与好姊妹有否合体机会？Windy指今次不会合体，但预告会有神秘嘉宾出现。完成今次演唱会后，Windy日后会以红馆做目标，「我虽然有目标，但不会限制年龄或年份，因为我觉得框架框得太紧不是那么好，反而希望现在可以保持这个状况慢慢向上行，不要让自己退步。」

Windy重提「失言事件」，认为是语速太快导致的误会。

Windy在2020年参加《声梦传奇》入行，至今已过去6年，她指最大的转变就是心态方面。

Windy表示对「失言事件」打击不算大，现在会想得更多，然后再慢慢说出来。

踏入20岁的Windy迎来首个个人演唱会。

各有各好 不怕比较

Windy在2020年参加《声梦传奇》入行，至今已过去6年，她指这些年最大的转变就是心态方面，由一开始打击受挫败、比较脆弱，变成现在的坚韧，「受越多打击，就发现现在看事情越淡，觉得做好自己就可以了。」她坦言当初比赛落败后受了很多打击，那段时间会去想很多和否定自己，而随后的负面评价也会让她难受。被问到出席活动时的「失言事件」是否也算打击之一？Windy表示不算很大，但解释主要是因自己语速方面有点快，令到自己说话的句子不太完整，表达出来的意思会令人误解，「我心入面的意思不是这样，所以之后我放慢了很多、想得更多，然后再慢慢说出来，希望大家可以了解到我完整句子的意思。」她认为做艺人有很多事情都需要三思才讲，也承认以前做得未够好，所以从错误中学习，日后变得更好。

身为组合After Class的成员，虽然组合已名存实亡，但一直以来大家都喜欢将各成员拿来作比较，Windy就谓私下不会与其他队友比较，自己看到这些评论时，都希望大家不要这样做，因每个人都会有自己喜欢的艺人，希望大家以正面及开心的心态去追星。对于当时大众的焦点均放在炎明熹身上，Windy坦言不会不开心，认为各有各支持者，自己只需专注眼前和行自己的路就可以。