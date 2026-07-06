周星驰《功夫女足》7月11日全国上映 梦幻阵容曝光 刘嘉玲蔡思贝佐藤健有份参演

备受影迷期待的周星驰最新喜剧电影《功夫女足》今日正式官宣，将于7月11日在全国正式公映！剧组同步释出了「心中这团火」版定档海报，画面上女足队员凌空迎击巨型烈焰足球，并配上热血标语「心中这团火永不熄灭」，宣告星爷经典的无厘头功夫喜剧强势回归。

刘嘉玲蔡思贝张继聪有份演出

这部由周星驰亲自执导并编剧的新作，演员阵容相当豪华。电影将由张小斐、迪丽热巴、张艺兴领衔主演。最令香港观众惊喜的是，片中有多位大家非常熟悉的演员参与演出，包括重量级影后刘嘉玲作特别演出，视后蔡思贝、Rapper 欧阳靖（MC Jin）、张继聪以及邓月平亦有份参演。此外，日本男神佐藤健、知名喜剧演员欧阳万成，以及前女足国脚赵丽娜的加盟，更令这部电影充满看点与话题性。

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《功夫女足》斥资3.8亿

《功夫女足》是星爷继《新喜剧之王》后，睽违7年的倾力之作。据悉，影片总投资高达3.8亿元，其中一半的预算投入于特效制作，全片包含超过1200个特效镜头，制作规模庞大。为求呈现真实的竞技戏份，全体演员在开拍前已进行了数月的封闭式特训。

《功夫女足》长106分钟

电影长达106分钟，延续了观众最爱的星爷式「无厘头」风格，讲述峨眉队将传统功夫完美融入足球运动，在外界一片不看好的情况下，团结一致最终逆袭夺冠的热血励志故事。

猫眼想看人数突破24.5万

虽然目前除了定档海报及早前星爷发布的官宣短片外，片方尚未释出正式预告片等宣传物料，但影迷的热情已完全被点燃。根据猫眼实时数据显示，目前《功夫女足》的「想看人数」已飙升至24.5万，足见星爷的强大号召力与这部新作的超高人气！

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