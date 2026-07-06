中年好声音4｜可岚出局剖析犯众憎3大原因 网民喜气洋洋：唔使再挨 曾遭家暴打7份工养子

《中年好声音4》比赛进行得如火如荼，在昨晚播出的一集中，焦点选手之一的可岚最终遭到淘汰。她在第十三阶段的「盲盒选歌」赛制中，演唱草蜢的经典快歌《红唇的吻》，可惜最后表现未如理想，仅获得82分，需要黯然离开舞台。

可岚两大败笔埋出局伏线

回顾可岚今次失准的演出，当中有两大败笔成为她出局的致命伤。首先，可岚似乎对自己太有信心，在12强选手依次拣选盲盒时，她竟主动挑战其他人刻意避开的「密集歌词」盲盒；其次，她在演出时选择利用 Mic Stand（麦克风架）边唱边跳，大幅度的动作不仅消耗体力令她气息虚弱，更导致收音经常出现「时大时小」的不稳情况，整体感觉出现断层，这两大失误最终为她出局埋下伏线。

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可岚出局网民「喜气洋洋」

虽然可岚在发表淘汰感言时提到自己作为三个孩子的母亲，这十个月的比赛让她找回对舞台的初心，内容相当感人，但网上讨论区却呈现出截然不同的气氛。可岚出局的消息传出后，各大讨论区随即出现一片「喜气洋洋」的境况，并表明要「Call小凤姐」，不少网民直指她的离开是「众望所归、冇得留低」，甚至纷纷留言庆祝：「等可岚出局等咗好耐」、「终于唔使再挨可岚」。

可岚因3大原因犯众憎？

综合网民的评论，大众对可岚的不满主要源于几个方面。首先是她的演唱风格，不少网民批评可岚的唱腔极度造作，直指她实力不足却「成日Chok声」。其次是她的态度问题，有观众指她在台上聆听评审给予评语时，经常「一味傻笑」，并不时「整古造怪」，感觉对舞台及评审不够尊重。最后，亦是最具争议的一点，在上一回合的比赛中，原本全场最低分的可岚，仅因赛制关系及另一选手「雷小雷」的意外出错而侥幸获救留低；当时大批网民已替雷小雷感到极度不值，不明白为何表现最差的可岚能继续比赛，这份「不忿」也促使更多观众希望她尽快被淘汰。不过，在连串负评当中，亦有极少数网民对可岚出局表示可惜，认为她始终拥有颇高的颜值。

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可岚曾遭受家暴

尽管在《中音4》的旅程惹来不少争议并划上句号，但可岚的人生经历却是充满着坚毅。可岚早在2005年参加《全球华人新秀歌唱大赛》，2008年正式出道，并曾夺得《CASH流行曲创作大赛》冠军。2010年她与圈外男友结婚育有一子，但在2014年却爆出遭遇家暴。最初为了儿子哑忍的她，最终因儿子一句「No Daddy！Cannot hit Mummy.」而痛下决心离婚。

可岚为养家曾打7份工

离开前夫后，可岚成为单亲妈妈独力照顾儿子。为了应付经济压力，她试过「发奋图强」为养家同时打七份工，包括教冲咖啡、教唱歌、做电台主持、做保险、Marketing，甚至连动作特技演员都做过，试过带着满脚瘀伤回家与儿子相拥而泣。凭着这份不放弃的韧性，可岚成功走出阴霾，并于2022年展开第二段婚姻重过新生活，现时已是三个小朋友的母亲。