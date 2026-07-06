你好，打劫！｜何启华、陈湛文、芯駖、麦沛东孭飞各有压力 刘德华出品舞台剧三度公演｜名人杂志

刘德华旗下话剧团「舞台山庄」创立 10 周年，曾两度公演的剧目《你好，打劫！》载誉归来，将于 8 月起举行 20 场《你好，打劫！ Return 》演出，并由鲁文杰担任导演，带领 ERROR 成员何启华、 COLLAR 成员李芯駖、麦沛东、陈湛文、巢嘉伦及王俊杰组成新旧演员班底，再次为一众剧迷打造一出好戏。撰文：莫匡尧、摄影：朱伟彦

何启华失而复得

何启华此前曾受邀参演《你好，打劫！ Reunion 》（第 2 次公演），透露当时仅因档期安排未能顺利接演，因此观看演出前已雕琢角色与剧本，并被是次饰演的劫匪主脑角色 Sunny 所吸引，直指由他策动行劫非常有型与独特：「我看完朱栢康的演出，发觉 Sunny 实在太难演，完全不是我想像的版本，朱康亦实在演绎得太好，推动整台戏向前发展，达到另一层次！」何启华认为上次公演，朱栢康将劫匪心目中深刻的欲望与向世界强烈的宣告，扎实地在舞台上呈现；相比自己将采取嬉笑怒骂的玩味演绎，层次更具悲剧意义。

《你好，打劫！》第3度公演，（左起）得奖后回归的巢嘉伦，以及新加入的何启华、陈湛文都坦言有压力。

巢嘉伦、何启华、陈湛文一同受访，劲多笑料。

芯駖羡慕麦沛东等科班出身演员，麦沛东反赞她是天赋型演员更厉害！

何启华甘愿踩钢线

何启华坦言开始彩排后已施展浑身解数，实验所有想像得到的演绎方法，但目前仍有不少压力：「接手这个烫手山芋让我有种踩钢线的感觉，没有把握能够做到朱康的效果，始终我年少时眼中的他已经是戏剧老师。但来到某一种年纪与经验，亦觉若要追求进步，这次踩钢线的机会不能错过。」何启华近年从影视跨足舞台，原来入行前与剧场界一众前辈早有渊源：「我与朱栢谦、杨伟伦比较相熟，当年于『天比高创作伙伴』，我只是其中一位实习生，看着一班哥哥进行教学，有一种非常仰慕的目光。他们会捉弄我，朱谦最喜欢欺负我！」何启华笑指在前辈们刺激下获益良多：「朱谦总会捉我们出来『鞭』一下，既然你喜欢表演，便让你出来被玩一下，被捉弄过就知道如何发挥，当然私底下其实非常照顾我们。」

何启华曾任天比高创作伙伴实习生，与剧场界一众前辈早有渊源。

何启华跨界演出。

何启华扮演劫匪主脑Sunny，此角之前由朱栢康饰演，他谦称难与对方相比。

鲁文杰试 Blue Blood 式演绎

《你好，打劫！》数度公演里饰演银行经理的鲁文杰，今次「升职」担任导演，陈湛文亦因此接演经理一角，笑言剧组情绪价值满满，纾解不少压力，并放胆个人发挥：「因为我觉得鲁文杰那种举重若轻、从容自在的演法，是我无法企及的特质，于是我不会向相同方向发掘，除非再多浸淫十几、二十年，才能达到那种境界。」续指：「所以我就今次重新设定方向，按照银行变得高端的设景，像交易额数百亿生意的投资银行，尝试较 blue blood 的演绎方向，不知道会否成功。」

王俊杰、导演鲁文杰均欢迎影视明星加入舞台剧演出，指他们能带来新观众。

陈湛文接触不同媒介增功力

陈湛文近年主力参演电影及电视剧，相比从演艺学院毕业后集中发展话剧的高产时期，的确较少踏足舞台，但他认为此刻演技远较舞台高产时期成熟：「毕业后其实是盲头乌蝇、乱冲乱撞，无法处理悲喜交集的状态，只有理论了然于胸，却无法实践。」直指跨越表演媒介有助掌握演技能量如何收放自如：「随着在不同媒介工作、累积经验，知道如何编配演绎力量，再回到舞台便发觉果然没有办法欺瞒观众，要靠演员在台上存活，让观众进入我们的世界。每次接触不同媒体的工作，我亦要再次重整自身经验与方法。」

陈湛文接下鲁文杰的经理角色，他指对方那种从容自在的演法，自己难以企及。

新加入何启华、陈湛文在围读时十分认真，前者更不断在剧本写下重点。

陈湛文今次扮演银行经理，笑言要尝试blue blood式演绎法。

巢嘉伦重踏台板有压力

巢嘉伦今年凭《完美的世界》获得第 36 届舞台剧奖「最佳男配角（悲剧 / 正剧）」，此前亦凭《你好，打劫！》提名该奖，他感谢业界肯定自己的努力，再踏台板则同时感到自信与压力：「某程度得奖令我信心大增，作为演员能更赤裸坦露，有行上舞台的勇气。」他亦坦言压力确实更大：「大家会期望你有某一种水平的表现，但自问我仍在吸收学习阶段。有幸换上全新班底，我都在每位演员身上吸收，每个人的特质甚至态度，我是否能够学习？记得阿 Dee 第一日围读，已画花整份剧本，连我们都没有这样做，可能他已得到许多启发。」何启华随即笑指表面功夫当然要做到足：「当时同步拍摄另一部剧集，心思要放在另一份剧本上，但我希望为围读做足功课，将我对人物最新鲜的感觉记低，思考如何能够更放肆地尝试不同演绎。」

巢嘉伦凭《完美的世界》获封舞台剧奖「最佳男配角（悲剧/正剧）」。

巢嘉伦勇夺舞台剧奖后回归《你》剧舞台，坦言同时感到自信与压力。

刘德华给予创作自由

《你好，打劫！ Return 》由刘德华亲自出品，更亲身参与演员围读，显然重视「舞台山庄」 10 周年演出，但一众演员均表示刘德华没有就演出下达明确要求，陈湛文指其要求主要集中于叙事方法：「刘生希望对比此前两次演出，今次想呈现一种新感觉，同时开放让我们天马行空地发挥。」巢嘉伦有感刘德华给予每位演员机会展现自我：「提供空间让演员与角色合二为一，演员对角色总有一种独特的连结，成为个人演绎方法。」何启华则感谢刘德华开放的取态：「在创作方面，他任何意见都愿意听，无论是否适用都愿意与我们分享，不会 ban 桥、容许我们尝试。」

出品人刘德华亦参与围读，众演员都大赞他开明，容许他们尽情尝试。

一众演员都坦言视《你》剧出品人刘德华为学习对象。

芯駖视刘德华为榜样

芯駖作为旧有班底，对刘德华一直如何继续改善剧本、透过创作栽培演员，则有更深入观察：「相比上次演出，我感觉刘生更着紧，围读 2 小时期间，他不断用铅笔写笔记，写完仍不断修改。但我坐得比较远，看不到他在笔录甚么。」虽然刘德华一直未有亲身参与舞台剧演出，但作为剧团灵魂人物，芯駖直言他为成员们竖立学习目标：「他成为一个身教的榜样，让我见证如何叫专业，每一个部分、细节、字词都巨细无遗。他不会强逼我们依样去做、构成压力，但会为我们示范更理想的效果。」

芯駖一直苦练演技修为，更参加了朱栢谦的演技课。

芯駖在《你好，打劫！》以舞蹈呈现绝望感。

芯駖视刘德华为榜样。

新旧演员一起围读，亦激发起不少戏剧新火花。

麦沛东是《你好，打劫！》铁脚

麦沛东由《你好，打劫！》首度在港公演时已成为不可或缺的铁脚，为突破演绎角色界限，他自行提出加插新元素，并大卖关子：「我提议学习一项新技能，得到导演、监制甚至刘生赞成，但围读完毕后，刘生竟然表示自己精通，我深知刘生向来要求极高，马上感到极大压力！如果他愿意亲自教我，我肯定日日在 IG 分享，但我没有这份勇气！于是我决定在谢幕时邀请他上台一同表演。」

虽已是《你》剧元老，但麦沛东都曾试过忘词。

芯駖、麦沛东一同受访，谈排练《你好，打劫！》点滴。

「老手」麦沛东都有炒车时

谈到两度在港公演、并于澳门上演国际版，麦沛东笑指其中一次演出让自己毕生难忘，全因重要时刻在台上激罕忘词：「第一次在刘生面前演《你好，打劫！》，罗列费用那一幕竟然炒车！我讲出几种费用后便忘词，在舞台上停顿几乎一分钟，当然在我脑海里感觉似度过半小时！我心里不停在想『死喇！真系唔记得！冇人救到我』后来突然想起台词便继续背下去，但至今当我面对大段对白时，仍然有心理阴影！」

麦沛东既是旧卡士，演技亦有一定实力，成为拍档们的定心丸。

芯駖以舞蹈呈现绝望感

芯駖入行前早已是跳舞老师，在《你好，打劫！》中亦有充分机会发挥所长，透露刘德华希望她透过舞蹈传达更深层绝望感：「今次要探讨究竟跳舞的意义为何？在绝望之中，若能毫不在乎地跳起舞，便拥有更深层意思。」亦表示舞步将重新编排配合讯息，但芯駖坦言未会参与编舞创作：「暂时未有参与编舞的打算，我较倾向另有合适的编舞老师，觉得较难自己编舞同时演出，专注在表演上会更理想。」

在刘德华的提议下，芯駖演绎时亦加入舞蹈来表现绝望感。

芯駖带薪学艺

近年，芯駖拥有甚多演戏机会，坦言有幸在歌唱跳舞外，能按兴趣方向发展：「我一直钟情戏剧与电影，加入 COLLAR 前亦经常欣赏舞台剧。我一直羡慕科班出身的演员，浸淫在戏剧环境中数年，应该会吸收到许多演戏技法，希望争取长时间深入了解舞台剧、电影及电视剧。」此前芯駖于贺岁片《夜王》演技广受好评，她笑言距离成为 COLLAR 演技担当路途仍然漫长，故此正竭力进修演技：「我每晚都会观赏一部电影，日间练歌、中间外出跑步，需要每日进行许多练习。」她羡慕麦沛东曾于演艺学院接受系统性训练，麦沛东却反指芯駖拥有演员天生触觉：「有时科班出身的演员反而会想太多，过于雕琢演绎方法，失去演员的直觉，但演员有时最需要直觉，按本能去演绎。」芯駖尽管只能偶然参与朱栢谦的短期戏剧课，但在实战演出彩排期间，仍努力点滴累积：「排戏过程已俨如演戏初阶班，感觉许多练习特地为我而进行！只有我一个人懵然不知！」麦沛东笑指能够「带薪学艺」其实已达成最大梦想。

芯駖在《夜王》中的演出广受好评，实力不容少觑。

鲁文杰「升呢」导演

鲁文杰今次则从张达明、朱栢谦及张志敏手上，接掌导演一职。他笑言纵使熟悉剧本，但仍有不少挑战：「几乎十多年没有担任导演，上次应为 2009 年，当时亦是自编自导自演。」近年不同剧目均请他演出，令他从演员角度吸收许多养分：「做导演需要经验累积，在我求学的年代还未有导演系。 King Sir （钟景辉）当时认为演艺学院由演员先行，成为演员再开始学做导演、编剧，做过演员才会知道更多。既然过去累积一段时日，不如再做导演，感觉相当新鲜。」

欢迎影星视星入剧场

王俊杰作为资深舞台剧演员，是次经试镜中选银行实习生一角，坦言经过观赏舞台公演及自身准备赢得角色：「我先买领呔等道具，配衬出实习生的感觉，感受角色的心路历程，可能因为试镜时有所准备，梳好角色发型、配衬服装，或许因此打动监制们。」王俊杰与麦沛东、巢嘉伦为演艺学院同期师兄弟，曾合作之余见证两位师弟飞快进步：「我一直觉得他们很厉害，加上毕业后大家会有不同际遇，艺术路会因为参与不同戏种而各有追求，最欣赏他们能将生活感带进剧场！」

资深舞台剧演员王俊杰试演成功，被选中扮演银行实习生一角。

鲁文杰对发展感乐观

近年以「舞台山庄」为首的商业剧团纷纷创立，并形成引进影视演员跨界剧场的现象，鲁文杰对演员互换流动情况持乐观态度：「现在刚巧电影电视可能较少制作，或者他们有参演舞台剧的需求，我非常欢迎他们来一起玩，每次认真地做好话剧，最重要是质素。」王俊杰亦期待观众随心仪的明星或演员观赏更多元化戏剧作品：「演员在影视与舞台两边走，会令自己得到升华，同时如果过去某类观众只看影视，某类观众只看剧场，现场能够同时将两类观众带进剧场，做大一个饼，令更多观众愿意走进剧场。」