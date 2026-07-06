UFO离奇命案｜杨偲泳凌文龙惊叹太神奇 11日拍出得奖破格新片｜名人杂志
发布时间：15:14 2026-07-06 HKT
凌文龙、杨偲泳在新片《UFO离奇命案》中扮演情侣，凌文龙大爆现实中的杨偲泳外表斯文，但其实把口唔停又经常「搞烂gag」。杨偲泳自爆拍摄期间「拗柴」获安排坐轮椅，一班男演员自动请缨为其推轮椅，但「大整蛊」不会用brake煞车。撰文：邝芷莹、摄影：许文光
《UFO离奇命案》制作费300万
郭家禧、李振杰共同编导黑色幽默喜剧《UFO离奇命案》，由凌文龙、杨偲泳、林子杰、陈湛文及黄德斌主演。故事讲述25年前，小学生豪仔于东头山离奇失踪，从此再没有人见过他，「东头山小童失踪案」成为神秘的都市传说。25年后，一对网红情侣重回事发现场，结果引发一连串荒诞且致命的意外。该片的成本仅约300万港元，主要在4个场景完成拍摄，凭借精妙的「戏中戏」结构爆发出强大的创意与黑色幽默。身为男主角的凌文龙，坦言获两位导演接洽时，觉得剧本很有趣，「戏中戏」一层层掀开真相好吸引，好快一口应承接拍。
杨偲泳同学院派对戏感压力
反而杨偲泳表示初时睇剧本不太明白，但睇多几次才真正明白故事结构内容，因为文本上情节较为复杂，不过自己非常之有兴趣，更以「离奇」来形容这个演出卡士和故事。她笑说：「我们首次围读时，大家也扮作斯文，之后好似挞着掣就不受控，成件事好离奇。」杨偲泳指今次对手分别有毕业于香港演艺学院戏剧学院派的「学院派」演员凌文龙、林子杰和陈湛文，她笑言很大压力，当演戏时三位也会以眼神监视会否演出错误。在旁的凌文龙笑指他们三人没有夹埋玩她，杨偲泳闻言即谓：「他们真是演艺学院出来㗎！」不过凌文龙笑指杨偲泳外表斯文，但其实很健谈又经常「搞烂gag」，虽然大家拍摄到都很疲倦，她依然保持滔滔不绝，于是林子杰建议不如不要再理会她，相隔20分钟后杨偲泳突然表现凄凉，并谓：「可不可以跟我说话呀？」杨偲泳解释当时好眼瞓，当她讲完之后，大家都齐齐爆笑。
杨偲泳港女造型灵感来自翠儿
戏中的凌文龙与杨偲泳卷入这场离奇又荒诞的事件，展开连串爆笑经历。凌文龙坦言该片有「戏中戏」结构，拍摄时要留心拍到那个阶段，令观众可以知道那个程度，所以演出时营造一种引导大家看似的方向。他笑说：「这个地方好好玩，我们演员可以去惴摩的位置。我和杨偲泳的角色关系好玩，虽然他们好爱对方，但用错的方法，原本我俾惊喜她，但她吓到死，而我亦被她吓死！」扮演港女KOL的杨偲泳，透露塑造角色时想有种嘈吵十足似黄色金丝雀「翠儿」的感觉，连服装打扮都「花哩碌」。她说：「我觉得个角色相对地『恋爱脑』，好想对男朋友好，因为她是网红就会尝试制造抢hit rate的事情就有个计划，于是乎越揭越多惊喜。」
凌文龙争住推轮椅
凌文龙对于电影《UFO离奇命案》主要在4个场景完成拍摄，他坦言成本有限，但导演很叻在设计上已经考虑到预算以内做到的事情，另外选择场景方面故事发展会如何，其中一个场景是郊野公园入面取景，最厉害这个地方有停车位置，跟拍摄地点距离近可以方便搬运器材。不过拍出来感觉好似在深山之中，当中更有不同位置拍摄与剧情会有关连，他说：「我们有好多不同场面，包括：爆破、打斗等，当时拍摄是天气好冻，尢其是早上刚刚有晨雾期间。」杨偲泳笑言在山中拍摄时现场有好多树，绿叶遮蔽了天空不知日与夜，拍到感觉好似时间停顿像在结界一样，唯一感觉吃力就是要坐车到洗手间，她笑说：「有次临收工天光，当时要拍摄我跑，我已经觉得混身不自然，点知拍第一个take，我就跌落地『拗柴』。第二日开工，剧组安排了轮椅让我坐，他们都很好自动请缨推轮椅，但不会用brake煞车㗎！」
杨偲泳爆陈湛文为艺术牺牲
以11日时间完成该片拍摄，凌文龙笑言感觉好像完成一个壮举，杨偲泳则笑谓意料不到11日可以做出好多事情，毕竟今次故事结构相对复杂，无论导演、摄影师及编剧都感叹能够做到实在好神奇。此外，凌文龙又大卖关子指陈湛文在戏中会为艺术而牺牲（露股），其中一个镜头拍了十几次，务求拍出来画面好睇。虽然杨偲泳作为女生，但她笑言在现场并没有回避，反而好期待陈湛文这场为艺术牺牲的演出，就连工作人员也围埋一堆睇住个mon去支持对方。她笑说：「他有几幕戏close up，大家都为之赞叹，睇到发出赞叹的声音。」
《UFO离奇命案》扬威国际
《UFO离奇命案》在有限的场景与低成本条件下，凭着紧凑且不断反转的幽默剧本，被誉为香港版的《一尸到底》，更夺下意大利乌甸尼远东电影节新晋导演白桑树奖。有份演出的凌文龙，坦言不敢奢望跟日本电影《一尸到底》比较，只是尽能力去做好。反而感叹《UFO离奇命案》能以低成本制作拍到出来，希望获得广大观众支持。杨偲泳则谓观看《UFO离奇命案》后，完全毋需思考不会有压力，让大家笑完一轮离场，自己很喜欢这种感觉，她笑说：「这部戏好似happy hour饮罐啤酒，笑完一轮就走！我们喜欢可以带动到这个气氛。」
凌文龙、杨偲泳不断适应
现今香港电影市道低迷，作为新一代演员的凌文龙，坦言入行时已知道从事这个行业比较艰难，特别近年电影市道差，但也出现不同创意出来，他说：「做演员好被动，有工作就会找你，亦未必每部戏适合，就会产生如果创作剧本，或者跟别人一齐合作创作演出也好，驱使到自己主动一点创造一些机会。」而近年有份参演过亿票房电影《夜王》和《毒舌大状》的杨偲泳坦承自己好幸运，又认为在以前的年代没有社交媒体，所以接触演员或歌手会有距离感，令大家特别好奇和珍惜；反而现在大家利用电话拍片，创作自己喜欢的事情，增加了另一层次去入行，她说：「现在有AI，下一代又会有另一个时代出现，每一次的玩法都转变中，我觉得娱乐圈就是不断适应。每个行业一定会高低起伏，以前相对比较高，现在开始慢慢滑落，没人知道将来也许会又上返去！」