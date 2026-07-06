UFO离奇命案｜杨偲泳凌文龙惊叹太神奇 11日拍出得奖破格新片｜名人杂志

凌文龙、杨偲泳在新片《 UFO 离奇命案》中扮演情侣，凌文龙大爆现实中的杨偲泳外表斯文，但其实把口唔停又经常「搞烂 gag 」。杨偲泳自爆拍摄期间「拗柴」获安排坐轮椅，一班男演员自动请缨为其推轮椅，但「大整蛊」不会用 brake 煞车。撰文：邝芷莹、摄影：许文光

《 UFO 离奇命案》制作费 300 万

郭家禧、李振杰共同编导黑色幽默喜剧《 UFO 离奇命案》，由凌文龙、杨偲泳、林子杰、陈湛文及黄德斌主演。故事讲述 25 年前，小学生豪仔于东头山离奇失踪，从此再没有人见过他，「东头山小童失踪案」成为神秘的都市传说。 25 年后，一对网红情侣重回事发现场，结果引发一连串荒诞且致命的意外。该片的成本仅约 300 万港元，主要在 4 个场景完成拍摄，凭借精妙的「戏中戏」结构爆发出强大的创意与黑色幽默。身为男主角的凌文龙，坦言获两位导演接洽时，觉得剧本很有趣，「戏中戏」一层层掀开真相好吸引，好快一口应承接拍。

凌文龙笑指杨偲泳外表斯文，但原来私下既健谈又经常「搞烂gag」。

杨偲泳拍摄时不慎拗柴，获一众拍档争相为她推轮椅。

杨偲泳同学院派对戏感压力

反而杨偲泳表示初时睇剧本不太明白，但睇多几次才真正明白故事结构内容，因为文本上情节较为复杂，不过自己非常之有兴趣，更以「离奇」来形容这个演出卡士和故事。她笑说：「我们首次围读时，大家也扮作斯文，之后好似挞着掣就不受控，成件事好离奇。」杨偲泳指今次对手分别有毕业于香港演艺学院戏剧学院派的「学院派」演员凌文龙、林子杰和陈湛文，她笑言很大压力，当演戏时三位也会以眼神监视会否演出错误。在旁的凌文龙笑指他们三人没有夹埋玩她，杨偲泳闻言即谓：「他们真是演艺学院出来㗎！」不过凌文龙笑指杨偲泳外表斯文，但其实很健谈又经常「搞烂 gag 」，虽然大家拍摄到都很疲倦，她依然保持滔滔不绝，于是林子杰建议不如不要再理会她，相隔 20 分钟后杨偲泳突然表现凄凉，并谓：「可不可以跟我说话呀？」杨偲泳解释当时好眼瞓，当她讲完之后，大家都齐齐爆笑。

跟林子杰、陈湛文和凌文龙三位学院派演员对戏，杨偲泳坦言大感压力。

杨偲泳港女造型灵感来自翠儿

戏中的凌文龙与杨偲泳卷入这场离奇又荒诞的事件，展开连串爆笑经历。凌文龙坦言该片有「戏中戏」结构，拍摄时要留心拍到那个阶段，令观众可以知道那个程度，所以演出时营造一种引导大家看似的方向。他笑说：「这个地方好好玩，我们演员可以去惴摩的位置。我和杨偲泳的角色关系好玩，虽然他们好爱对方，但用错的方法，原本我俾惊喜她，但她吓到死，而我亦被她吓死！」扮演港女 KOL 的杨偲泳，透露塑造角色时想有种嘈吵十足似黄色金丝雀「翠儿」的感觉，连服装打扮都「花哩碌」。她说：「我觉得个角色相对地『恋爱脑』，好想对男朋友好，因为她是网红就会尝试制造抢 hit rate 的事情就有个计划，于是乎越揭越多惊喜。」

凌文龙和杨偲泳在《UFO离奇命案》中，闯进25年前的神秘失踪案现场，引发连串荒诞意外。

凌文龙争住推轮椅

凌文龙对于电影《 UFO 离奇命案》主要在 4 个场景完成拍摄，他坦言成本有限，但导演很叻在设计上已经考虑到预算以内做到的事情，另外选择场景方面故事发展会如何，其中一个场景是郊野公园入面取景，最厉害这个地方有停车位置，跟拍摄地点距离近可以方便搬运器材。不过拍出来感觉好似在深山之中，当中更有不同位置拍摄与剧情会有关连，他说：「我们有好多不同场面，包括：爆破、打斗等，当时拍摄是天气好冻，尢其是早上刚刚有晨雾期间。」杨偲泳笑言在山中拍摄时现场有好多树，绿叶遮蔽了天空不知日与夜，拍到感觉好似时间停顿像在结界一样，唯一感觉吃力就是要坐车到洗手间，她笑说：「有次临收工天光，当时要拍摄我跑，我已经觉得混身不自然，点知拍第一个 take ，我就跌落地『拗柴』。第二日开工，剧组安排了轮椅让我坐，他们都很好自动请缨推轮椅，但不会用 brake 煞车㗎！」

凌文龙接演《UFO离奇命案》，完全是因为剧本很有趣。

电影市道低迷，凌文龙还是接拍了不少电视剧，更曾凭《IT狗》获封亚洲内容大奖最佳新星。

凌文龙当年凭《黄金花》勇夺香港电影金像奖最佳新演员。

凌文龙从剧坛跨足到影坛，首部作品就与毛舜筠合拍《黄金花》。

杨偲泳爆陈湛文为艺术牺牲

以 11 日时间完成该片拍摄，凌文龙笑言感觉好像完成一个壮举，杨偲泳则笑谓意料不到 11 日可以做出好多事情，毕竟今次故事结构相对复杂，无论导演、摄影师及编剧都感叹能够做到实在好神奇。此外，凌文龙又大卖关子指陈湛文在戏中会为艺术而牺牲（露股），其中一个镜头拍了十几次，务求拍出来画面好睇。虽然杨偲泳作为女生，但她笑言在现场并没有回避，反而好期待陈湛文这场为艺术牺牲的演出，就连工作人员也围埋一堆睇住个 mon 去支持对方。她笑说：「他有几幕戏 close up ，大家都为之赞叹，睇到发出赞叹的声音。」

杨偲泳爆陈湛文为艺术牺牲，即系露股，一定要入场睇！

杨偲泳指《UFO离奇命案》能让观众轻松笑一轮。

杨偲泳先在卖座电影《毒舌大状》中初露头角。

2. 《毒舌》后，杨偲泳再参演了卖座贺岁片《夜王》，她也自言很幸运。

《 UFO 离奇命案》扬威国际

《 UFO 离奇命案》在有限的场景与低成本条件下，凭着紧凑且不断反转的幽默剧本，被誉为香港版的《一尸到底》，更夺下意大利乌甸尼远东电影节新晋导演白桑树奖。有份演出的凌文龙，坦言不敢奢望跟日本电影《一尸到底》比较，只是尽能力去做好。反而感叹《 UFO 离奇命案》能以低成本制作拍到出来，希望获得广大观众支持。杨偲泳则谓观看《 UFO 离奇命案》后，完全毋需思考不会有压力，让大家笑完一轮离场，自己很喜欢这种感觉，她笑说：「这部戏好似 happy hour 饮罐啤酒，笑完一轮就走！我们喜欢可以带动到这个气氛。」

香港电影市道低迷，作为新一代演员的凌文龙坦言入行时已知艰难。

杨偲泳算是机会不断。

参演过亿票房电影《夜王》和《毒舌大状》的杨偲泳坦承好幸运。

早前《UFO离奇命案》举行首映礼，睇完人人赞！

凌文龙、杨偲泳不断适应