林建名幼子林孝信开海贼王卡片专门店  曾跟吴千语何傲儿传绯闻  林百欣五名富豪后代罕合照

已故丽新集团主席林百欣家族后人，近日罕有地齐聚一堂。事缘林百欣长子、已故富商林建名的儿子林孝信（Howard）所开设的海贼王卡片专卖店近日开幕，其家族成员纷纷到场亲自支持。

林百欣五后代罕合照

从林建岳幼女林心儿在社交平台分享的照片可见，她与龙凤胎弟弟林孝能一同现身，力撑堂兄林孝信。而林孝信的两位胞姊，林炜珊（Vanessa）与林炜珽（Veronica）亦在场打点。五位身价不菲的富豪后代在店内留下极为罕见的五人合照，众人穿著休闲、面带笑容，场面十分温馨。

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林百欣后代互动密切

这次聚会不仅展现了林家第三代的深厚情谊，亦勾起外界对林氏家族的关注。已故的林百欣与元配赖元芳育有长子林建名，而与二房余宝珠则诞下儿子林建岳。林建名膝下有林炜珊、林炜珽及林孝信等子女；林建岳则与前妻谢玲玲育有多名子女，包括龙凤胎林心儿及林孝能。虽然分属两房，但堂兄妹之间互动依然密切，足见家族氛围融洽。

林心儿合照新田真剑佑

除了家族成员的温馨合照，林心儿亦分享了另一张焦点照片——她与日本当红男星新田真剑佑的合照。新田真剑佑是已故日本国宝级演员千叶真一的儿子，近年因在真人版《海贼王》中饰演「索隆」一角而全球爆红。照片中新田真剑佑一身休闲打扮并对镜头举起V字手势，两人的相聚为这场与《海贼王》主题不谋而合的开幕活动增添了不少星光。

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林孝能清华双硕士毕业：

林孝信曾与吴千语传绯闻

作为这次活动的主角及卡店老板，身为百亿富豪林百欣孙仔的林孝信，过去的感情生活其实相当精彩，曾是城中备受瞩目的钻石王老五。早年他曾与女星吴千语传出绯闻，有指当年吴千语仍未与林峰相恋时，林孝信在出席父亲旗下服装品牌的派对期间，曾中途偷走私会吴千语，更细心地为女方挑选衣服，不过这段关系最终未有下文。

林孝信已荣升人父

其后，父亲林建名与女星何傲儿（现名何天儿）爆出轰动全城的「爷孙恋」。当时曾有传闻指，何傲儿最初的真正目标其实是年轻的林孝信，但由于男方不感兴趣，女方才转向老人家「埋手」，希望借此增加接近林孝信的机会。就连林建名受访时也曾打趣说：「儿子应该适合她（何傲儿）多一点。」不过何傲儿后来对此传闻「得啖笑」，澄清自己与林孝信刚好是同年同月同日出生，两人一直只是好朋友关系。到2023年，其混血女友Nevaeh宣布怀孕，到2024年8月12日，两人的儿子 Sol 正式出生，之后举行盛大的百日宴。