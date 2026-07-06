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「御用邪花」梁允瑜解Bra扣侧露3D身材 除裤留影陷走光边缘 大晒内衣床照

影视圈
更新时间：15:30 2026-07-06 HKT
发布时间：15:30 2026-07-06 HKT

28岁的梁允瑜自入行以来，一直以性感惹火的身材备受关注，被网民封为「御用邪花」。近日她再次挑战性感尺度，于社交平台上发布了一辑极度诱人的酒店房内衣照，瞬间引爆网络热话。在这辑充满电影感的照片中，梁允瑜身穿一套纯白色的运动内衣，在洒满橙黄色夕阳的房间内，摆出各种撩人姿势。其中一张照片，她躺在纯白的床单上，手持复古电话，巧妙地勾勒出她纤细的腰肢和完美的身体曲线，半裸的玉背在光线下更显光滑细腻，性感指数爆灯。

梁允瑜上演除裤诱惑极吸睛 

整辑照片最令人血的画面，莫过于梁允-瑜上演的「除裤诱惑」。画面中，她站在床边，微湿的长发随意散落，眼神低垂，专注地将深色牛仔裤褪下，大方展露白皙的肌肤及紧致的腹部线条。这个动作充满挑逗意味，照片的构图极具艺术感。梁允瑜凭借其自信的态度和无懈可击的身材，将这辑照片演绎得淋漓尽致，让网民纷纷留言大赞：「这身材太不科学」、「高级的性感」、「简直是行走的天使」。

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梁允瑜凭《爱回家》成功入屋

梁允瑜自2021年参选港姐竞选，因其率直火爆的性格，被贴上「粗口港姐」的标签，引起极大争议。虽然她最终在20强止步，但她独特的个人魅力，反而让TVB看中，赛后成功签约。梁允瑜加入剧组后，很快便在处境剧《爱回家之开心速递》中，饰演性感的人事部职员「Mocha」一角。凭著亮眼的外形和自然的演技，她成功入屋，让观众对她留下深刻印象。其后她在话题剧集《黑色月光》中的演出，与实力派演员马志威上演连场极尽火辣的激情床戏，其诱人的形象与大胆的演出，至今仍让网民津津乐道。

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