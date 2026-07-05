Anson Lo生日会充满「爱与汗水」 踏入31岁愿成为「神徒」不可或缺的歌单 粉丝加操排舞半年献惊喜

为庆祝 Anson Lo 卢瀚霆生日，卢瀚霆国际后援会悉心筹备了多项庆祝活动，5日晚上，刚完成两场澳门演唱会的Anson Oppa，现身亚博出席《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête 生日会》。今年生日会主持由小薯茄成员程人富担任，程人富与Anson Lo相识多年，兼且同为巨蟹座男孩，一见面即「鸡啄唔断」。

AL与神徒默契十足

生日会第一个游戏，由Anson Lo做出「我爱你」、「浸浴」、「香喷喷」、《Rude Boy》等动作，而台下神徒则负责估，Anson Lo与神徒默契十足，好几次单单一个动作已被猜中。

AL尽显「宠粉」

今年生日会，继续有花车绕场献唱环节，Anson Lo近距离对神徒表达谢意，安慰神徒「唔好喊」，尽显「宠粉」！工作人员之后与2米高的Little Anson推出呼应生日主题Amour ♡ Love的生日蛋糕，观赏完来自世界各地神徒的祝福片段后，全场神徒一同合唱生日歌， Anson Lo今年的生日愿望是：「仲有两日踏入31岁啦，觉得个人沉稳咗，今年默默去做事嘅一年，好想静静地去做好自己嘅岗位，好想自己突破嘅一年。我好希望神徒打开歌单，可以喺任何情况都揾到一首歌啱佢哋随时听，呢个系我好想做到嘅嘢。」

Anson Lo 与神徒影大合照。

教主好幸福啊！

Anson Lo说：「仲有两日踏入31岁啦，觉得个人沉稳咗。」

《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête 生日会》现场。

AL 惊讶神徒变「舞王舞后」

影过大合照，程人富鬼马表示后援会准备了一份充满爱及汗水的神秘惊喜，大萤幕随即播出动员3百多名神徒参与的快闪跳舞影片。事实上，为了这份惊喜，后援会特地找来Anson Lo的御用排舞老师Pang Pang与Dee Sir为神徒「加操」排练半年《一所悬命》、《Mega Hit》及《Hey Hey OK!》的舞步，并以具代表性的地标----维多利亚港作为拍摄背景，后援会寄望属于香港跳唱歌手Anson Lo将来会获得更多来自世界各地的关注。拍摄当日，有份参与的神徒都交出百分百的苦练成果，Anson Lo表示惊讶：「你哋几时变晒舞王舞后？每次睇到呢啲佢哋生日祝福嘅影片，觉得世界都好大，佢哋透过网络去支持我，冇办法喺同一个城市之下近距离接触，喺追随我嘅路途上系有啲辛苦嘅。」