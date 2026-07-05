谭咏麟亲解与陈百祥不和传闻：方向不一样 揭与曾志伟识于微时属世交丨一周星星

TVB娱乐访谈节目《一周星星》今晚（5日）于翡翠台播出，今集邀请到「校长」谭咏麟担任嘉宾。节目中，谭咏麟大谈与曾志伟的世交渊源，亲自回应与陈百祥（阿叻）的不和传闻，并分享当年受伤穿耳膜及为李克勤作曲的幕后秘辛。

谭咏麟与曾志伟「波地」结缘半世纪

在「独家考古」环节中，谭咏麟亲解与「奖门人」曾志伟多年友好的原因。他透露两人实为世交，自小已一起踢足球结缘。其后两人在台湾发展时重逢，加深了彼此了解，回港后再合作拍摄多部电影，深厚友情一直维持至今。

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谭咏麟亲回与陈百祥不和传闻

近年屡传谭咏麟与好友陈百祥（阿叻）关系破裂，对于两人目前的真实关系，谭咏麟在节目中笑著澄清，强调与陈百祥的友情「绝对冇问题」！他忆述两人早在16岁时已认识，友情稳固。对于外界的种种揣测，谭咏麟这样解释：「不过而家有好多人都想问，因为佢（阿叻）而家去咗另一支球队，佢自己搞，方向不一样，呢个都系无可厚非嘅。」

谭咏麟进一步补充，认为大家都是想给其他艺人或球员更多机会，这并不会影响到他们之间的感情。谭咏麟斩钉截铁地表示：「只系大家嘅方向唔同，友情唔会受到影响，完全冇！」一番话让主持人黎芷珊都放下心头大石。

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谭咏麟曾穿耳膜不爱打麻雀

这次意外对他造成了永久影响，虽然不影响唱歌，但高音却「冇咗」，而且至今左、右耳听到的声音仍有差异。正因如此，他非常害怕打麻雀时「啪啪声」的噪音，只要听上一、两个小时便会耳鸣，这才成了他不打麻雀的真正原因。

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