孟瑶出战世界赛击败千人 离婚后生活仍然富贵 定居美国住豪宅 细仔生父成谜

44岁的前「晶女郎」孟瑶近日在美国拉斯维加斯，出战「世界扑克大赛」女子1000美元无限注德州扑克锦标赛，在长达几日的激烈赛事中，她凭借出色的牌技从1475名参赛者中脱颖而出，最终勇夺第16名的佳绩。虽然最终无缘晋级决赛，但孟瑶对自己能取得如此出色的成绩感到非常自豪，并拍片与粉丝分享自己的喜悦。

孟瑶与内地富二代周磊结束11年婚姻

孟瑶在2008年与经营内衣生意的内地富二代周磊结婚，婚后于2010年诞下大仔Dustin，过著少奶奶生活。不过两人的婚姻未能走到最后，孟瑶曾透露二人于2019年和平离婚。回复单身后，孟瑶宣布觅得新欢，更在2022年9月突然宣布在美国秘密诞下细仔Austin。不过她至今仍未有向外界透露BB生父的真实身分，令其感情生活更添几分神秘色彩。

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孟瑶美国豪宅极尽奢华

离婚后的孟瑶生活依然富贵逼人，名下拥有多处顶级物业。当年与周磊结婚时，有传她获老爷豪气送赠位于北京朝阳区的3千呎豪宅；2019年离婚后她一度返香港发展，进驻曾有「亚洲楼王」之称的西半山豪宅天汇，从她在IG分享居高临下的风景影片可见，屋内拥有无敌开扬大海景与大露台，极尽奢华。此外她现时主要定居美国，住在加州富豪区马里布，其背山面海的别墅以纯白设计为主，更有种满鲜花的超大花园。孟瑶经常展示奢华生活，拥有多个Hermès手袋，坐游艇及私人飞机，尽显豪华气派。

孟瑶凭丰富身材获王晶力捧

回顾昔日演艺经历，孟瑶当年凭借王晶电影《七擒七纵七色狼》及《我老婆系赌圣》中大骚出众身材而成功上位，成为街知巷闻的性感「晶女郎」。不过自从成为人母并淡出幕前后，她已大幅减少性感演出。近年孟瑶将事业重心转移至美国荷里活发展，由幕前演员升呢转战幕后担任制片人。由她首部参与制作的电影作品《Face Blindness》，更曾夺得亚洲电影家协会「最佳外语影片」殊荣，成绩斐然。如今孟瑶有时间便会陪儿子尽享天伦之乐，事业与家庭皆得意，网民纷纷羡慕她是人生胜利组。

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