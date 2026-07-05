Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好声音4丨周志康《天下无双》感动孖生哥哥周志文 周国丰陈松伶被爆陈年绯闻称不幸

影视圈
更新时间：23:00 2026-07-05 HKT
发布时间：23:00 2026-07-05 HKT

TVB节目 《中年好声音4》今晚（5日）播出「盲盒选歌」赛事，陈松伶担任嘉宾评审，贾思乐及黄子雄则任「知音人」，黄子雄笑言怕受到质疑：「其实我做英文台𠮶时，我都是一个DJ嚟，但我有一个另外一个目的，我嚟𥄫女，睇边个靓。」《中年好声音4》12强选手由高分至低分依次序拣选盲盒歌曲演出。周志康继续得到双胞胎哥哥周志文在台下打气外，车婉婉更突然重提陈松伶与周国丰的陈年绯闻，搞到陈松伶尴尬以笑容回应。

周志康：我嘅天下无双系周志文

周志康抽中的盲盒歌曲是陈奕迅（Eason）的《天下无双》，周志康得悉后坦言非常喜欢此歌：「因为我系Twins，所以我嘅天下无双就系佢（周志文）。」曾志康以温暖歌声演绎，感情真挚，连坐在台下的哥哥周志文亦听到眼湿湿。被周志康感动张佳添表示：「你要多谢你哥哥坐咗喺度，你真系讲紧你自己嘅天下无双。」还以「恰到好处」形容志康的演出。

肥妈嫌弃周国丰：唔系我杯茶

在比赛期间，车婉婉问完陈松伶对郑家声演绎王杰的金曲《可能》的评语，突然话锋一转，指见到陈松伶及周国丰坐在隔邻：「头先佢同周国丰倾一倾偈，先至醒起你哋两个传过绯闻。」陈松伶一脸尴尬傻笑，相反周国丰表现淡定称：「系我荣幸，系佢不幸啫。」周国丰补充二人只在新加坡食过一餐饭，然后就传出绯闻。周国丰更拉肥妈落水问：「点解唔见同阿妈（肥妈）传绯闻？」遭肥妈无情拒绝：「因为大家都知你唔系我杯茶。」

相关阅读：中年好声音4｜尤淑情老公撑场梅姐上身  合唱张与辰夺92分  周国丰赞极尽视听之娱

尤淑情获98分成MVP

在赛事中，被视为「中4炸弹」的尤淑情抽唱巫启贤歌曲《太傻》时，兴奋欢呼表示：「我的歌呀！」可见尤淑情对歌曲充满信心。尤淑情以招牌爆发力，以及撕心裂肺的歌声演绎时，更出现一口气唱30个字零换气，震惊全场。陈松伶边听边数手指，而睇到目瞪口呆的海儿表示：「本身首歌已经好癫，你唱成咁更加癫。」周国丰则说：「佢系30个字之后抖气，然后再30个字，𠮶度先恐怖。」而获得98分的尤淑情，成为今集MVP。

可岚无缘进入下一轮

今晚被淘汰的选手为演绎草蜢《红唇的吻》的可岚，评审海儿指可岚：「见到你摆咗好多好多嘅effort同设计，喺咁短嘅时间，都要applaud你嘅effort。但系呢，跳舞加mic stand 嘅时候，可能你又唔系好习惯用mic stand呢样嘢加跳舞啦，咁就变咗你成日，特别喺头段嘅时候，个收音方面好似收唔到你把声，成日 feh-ah feh-ah 把声，会有啲断层嘅感觉。甚至又见到你冇郁嘅位嘅时候，个支 mic stand 都喺度自己郁紧，因为你啱啱fing完佢。」

可岚未能进入下一轮比赛，感触表示：「自己系3个小朋友嘅妈妈，跟住要顾住好多小朋友嘅嘢，又准备搬屋有好多好多问题出现。」可岚在化妆师鼓励下：「我谂完之后，我就系想喺呢个舞台上面，再一次挑战自己，同埋希望突破自己，我会继续缔造我嘅传奇。」

相关阅读：中年好声音4｜「东方不败」尹景顺未红先骄性格寸？ 回复网民「不要看我」 反被指EQ高获力撑

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
13小时前
00:58
超强台风巴威︱中央气象台：中心风力达17级 详解对香港影响 周五六「食下沉」新界或高见38°C
社会
9小时前
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
00:34
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
突发
3小时前
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气
影视圈
6小时前
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
投资理财
11小时前
第72期六合彩，将于今晚进行新一期搅珠。资料图片
六合彩︱头奖$1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
1小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
2026-07-04 15:06 HKT
列7大优点狂捧土瓜湾 港男：真正系喺香港嘅中心 网民因乜事唔卖帐？｜Juicy叮
列7大优点狂捧土瓜湾 港男：真正系喺香港嘅中心 网民因乜事唔卖帐？｜Juicy叮
时事热话
7小时前
中年好声音4｜「东方不败」尹景顺未红先骄性格寸？ 回复网民「不要看我」 反被指EQ高获力撑
中年好声音4｜「东方不败」尹景顺未红先骄性格寸？ 回复网民「不要看我」 反被指EQ高获力撑
影视圈
3小时前
珍惜生命︱南韩护士不堪前辈「烧魂」欺凌3年轻生 李在明痛批令调查
珍惜生命︱南韩护士不堪前辈「烧魂」欺凌3年轻生 李在明痛批令调查
即时国际
6小时前