中年好声音4丨周志康《天下无双》感动孖生哥哥周志文 周国丰陈松伶被爆陈年绯闻称不幸

TVB节目 《中年好声音4》今晚（5日）播出「盲盒选歌」赛事，陈松伶担任嘉宾评审，贾思乐及黄子雄则任「知音人」，黄子雄笑言怕受到质疑：「其实我做英文台𠮶时，我都是一个DJ嚟，但我有一个另外一个目的，我嚟𥄫女，睇边个靓。」《中年好声音4》12强选手由高分至低分依次序拣选盲盒歌曲演出。周志康继续得到双胞胎哥哥周志文在台下打气外，车婉婉更突然重提陈松伶与周国丰的陈年绯闻，搞到陈松伶尴尬以笑容回应。

周志康：我嘅天下无双系周志文

周志康抽中的盲盒歌曲是陈奕迅（Eason）的《天下无双》，周志康得悉后坦言非常喜欢此歌：「因为我系Twins，所以我嘅天下无双就系佢（周志文）。」曾志康以温暖歌声演绎，感情真挚，连坐在台下的哥哥周志文亦听到眼湿湿。被周志康感动张佳添表示：「你要多谢你哥哥坐咗喺度，你真系讲紧你自己嘅天下无双。」还以「恰到好处」形容志康的演出。

肥妈嫌弃周国丰：唔系我杯茶

在比赛期间，车婉婉问完陈松伶对郑家声演绎王杰的金曲《可能》的评语，突然话锋一转，指见到陈松伶及周国丰坐在隔邻：「头先佢同周国丰倾一倾偈，先至醒起你哋两个传过绯闻。」陈松伶一脸尴尬傻笑，相反周国丰表现淡定称：「系我荣幸，系佢不幸啫。」周国丰补充二人只在新加坡食过一餐饭，然后就传出绯闻。周国丰更拉肥妈落水问：「点解唔见同阿妈（肥妈）传绯闻？」遭肥妈无情拒绝：「因为大家都知你唔系我杯茶。」

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尤淑情获98分成MVP

在赛事中，被视为「中4炸弹」的尤淑情抽唱巫启贤歌曲《太傻》时，兴奋欢呼表示：「我的歌呀！」可见尤淑情对歌曲充满信心。尤淑情以招牌爆发力，以及撕心裂肺的歌声演绎时，更出现一口气唱30个字零换气，震惊全场。陈松伶边听边数手指，而睇到目瞪口呆的海儿表示：「本身首歌已经好癫，你唱成咁更加癫。」周国丰则说：「佢系30个字之后抖气，然后再30个字，𠮶度先恐怖。」而获得98分的尤淑情，成为今集MVP。

可岚无缘进入下一轮

今晚被淘汰的选手为演绎草蜢《红唇的吻》的可岚，评审海儿指可岚：「见到你摆咗好多好多嘅effort同设计，喺咁短嘅时间，都要applaud你嘅effort。但系呢，跳舞加mic stand 嘅时候，可能你又唔系好习惯用mic stand呢样嘢加跳舞啦，咁就变咗你成日，特别喺头段嘅时候，个收音方面好似收唔到你把声，成日 feh-ah feh-ah 把声，会有啲断层嘅感觉。甚至又见到你冇郁嘅位嘅时候，个支 mic stand 都喺度自己郁紧，因为你啱啱fing完佢。」

可岚未能进入下一轮比赛，感触表示：「自己系3个小朋友嘅妈妈，跟住要顾住好多小朋友嘅嘢，又准备搬屋有好多好多问题出现。」可岚在化妆师鼓励下：「我谂完之后，我就系想喺呢个舞台上面，再一次挑战自己，同埋希望突破自己，我会继续缔造我嘅传奇。」

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