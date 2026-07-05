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MAMAMOO高雄巡唱舞台装置生意外 港迷额头「中弹」肿胀视力模糊

影视圈
更新时间：22:14 2026-07-05 HKT
发布时间：22:14 2026-07-05 HKT

韩团MAMAMOO正举行世界巡唱《4WARD》，昨晚的高雄站却发生小插曲。一名香港歌迷在演唱会开场曲《Mr. Ambiguous》演出期间，被舞台发射的彩带礼炮击中，事后在社交平台诉说验伤经过。该名歌迷指「中弹」一刻额头肿起，其后眼睛出现异物感，左眼视觉变得模糊，左右眼对焦速度亦有落差，并伴随头痛及呕吐感，手部亦被碎片轻微刮伤，手机亦「中招」破裂。

MAMAMOO迷被礼炮壳击中

该香港歌迷发文表示，被击中当下旁边的歌迷立刻协助告知工作人员，「工作人员来到把礼炮外壳收走后，有问我要不要离开一下。因为事出突然，门票也是不容易得到；我不舍得离开座位，就留多了两首曲；可是没有很能投入看，而我一直盖着眼睛让旁边的木木（MAMAMOO粉丝暱称）都很担心，觉得有点破坏气氛；就在工作人员二次邀请以后到了后面救护站了。」后来经过冰敷观察，受伤的歌迷回到位置上继续欣赏演出，其后经医生诊断，该名歌迷的眼角膜受伤。主办单位KKLIVE在演唱会结束后，决定退票和负担后续所有医疗费用，「我们会持续与该名粉丝保持联系，并确认及负责所有的后续状况。演出设备也与硬体单位严格确认所有安全相关事宜。」

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