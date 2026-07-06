王敏奕曾国祥低调合体破婚变传言 私下互动曝光默契一面 曾传离婚要老爷曾志伟帮手解画

王敏奕（Venus）与老公曾国祥2019年结婚，一直爱得低调。早前两人罕有合体现身戏院，以行动支持电影《火遮眼》。从网上流传的影片可见，当日王敏奕打扮随性但难掩气质，面对粉丝要求合照来者不拒，展现极高亲和力；而老公曾国祥则化身「背后的男人」，在旁静静且耐心地等待太太，两人虽然未有高调放闪，但这种老夫老妻的默契与陪伴，足以力证感情依然甜蜜。

王敏奕撕下「曾志伟新抱」标签

王敏奕14岁已做兼职模特儿，早年拍摄不少电影，不过自从她与曾国祥结婚，便常被外界冠以「曾志伟新抱」或「曾国祥太太」的称呼。她曾坦言这些身份确实带来一定压力，但她选择将全副心力投注于演艺事业。近年深受TVB重用的她，接连在多套剧集中担任要角，近年更凭《新闻女王2》充满热诚的「刘艳」一角，勇夺《万千星辉颁奖典礼2025》「最佳女配角」殊荣！

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王敏奕拒靠老爷曾志伟上位

王敏奕老爷曾志伟曾任TVB管理层，当时外界揣测王敏奕的资源是否因此大增。对此，王敏奕多次霸气澄清，强调演艺圈的工作机会全靠自己努力争取，从未感受到老爷有任何偏心。她更直言，就算曾志伟日后卸任管理层，也绝不会阻碍她在事业上继续搏杀的决心。王敏奕近期完成了新剧《警是个大佬》的拍摄，可见她希望观众能真正认同她作为演员的努力与付出。

谈及与曾志伟的私下相处，王敏奕坦言面对老爷时其实比较害羞。尽管两人关系融洽，但在家庭聚会或公司场合，她偶尔还是会感到一点「僵硬」。幸好曾志伟性格幽默，时常会主动打破尴尬，两人私底下更倾向于享受轻松自在的家庭时光。

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曾志伟曾霸气开腔护新抱

除了王敏奕事业起飞，曾国祥在影视界的成绩同样斐然，近年更获邀执导Netflix全球大热科幻巨制《三体》（3 Body Problem）首两集，成功跻身国际级导演行列。两人在婚姻上早已有共识不生育，享受二人世界。

其实早在2022年，两人曾卷入婚变传闻。当时身为老爷的曾志伟亲自出面力撑新抱！他在传媒面前大方为「曾家是非」解画，直言：「话佢哋婚变，一听就知系假。」更发挥幽默本色笑称：「我唔担心，如果佢哋离婚系幸福嘅，咪由得佢哋离啰。」用高EQ霸气粉碎不实谣言。如今两夫妻各自在事业巅峰冲刺，闲时合体拍拖睇戏，绝对是圈中令人称羡的模范夫妻！

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