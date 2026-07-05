前TVB「咪神」陈婉衡布吉补办婚礼 半透明深V婚纱谷尽导弹级上围 老公外貌仍然保密

36岁前「TVB咪神」陈婉衡（现名陈沛汶）今年3月跟圈外男友结婚，她一直未有公开老公样貌。近日陈婉衡在社交平台上再度分享婚照，同样将老公样子继续保密。她日前在IG大派福利，分享自己在泰国布吉补办婚礼及婚前派对的多张靓相，陈婉衡与一众亲朋好友在海天一色的美景下尽情狂欢，相片中可见婚前派对充满著轻松愉快又浪漫的气氛，新娘陈婉衡脸上挂著无比幸福的甜美笑容，与闺密们举杯庆祝，整个场面既温馨又极具仪式感，完美展现了梦幻的海岛婚礼。

陈婉衡展示逼爆上围S形曲线

从照片可见，陈婉衡极度吸睛的婚纱打扮，身为专业健身教练的她，身形状态绝对处于巅峰水平，她在婚礼及派对上换上精心挑选的战衣，将其极致的S形曲线表露无遗。其中一套婚纱采用了极具视觉冲击的深V低胸剪裁，大方展现她的丰满上围及深邃乳沟；而贴身的收腰与鱼尾设计，更完美勾勒出她苦练多年的零赘肉马甲线，半透明的婚纱若隐若现，相当吸睛。无论是纯白浪漫的典雅婚纱，还是派对上较为轻便却同样惹火的性感服饰，都将她充满健康美的肌肉线条与丰满体态完美结合，网民纷纷留言赞她是「火辣人妻」。

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陈婉衡离巢当健身教练兼KOL

回顾陈婉衡的入行经历，她在2012年参选香港小姐竞选，被网民封为「翻版泳儿」。虽然当年遗憾落选，但她随即获安排加入TVB，并于无线娱乐新闻台担任女主播多年，后来她凭借在旅游节目《3日2夜》及《Go! Yama Girl》中频频以比坚尼上阵，大骚澎湃身材而人气急升，从此「TVB咪神」的称号便深入民心。陈婉衡在2019年成功考获健身教练牌照，为自己的未来铺路。如今她不仅成为人妻，更专心发展健身教练及KOL事业，虽然转换了跑道，但她依然不吝啬在社交大台晒出性感福利照，继续保持极高人气。

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