胡定欣拒拖老公拍内地综艺节目 出歌争新人奖︰畀个机会我玩

胡定欣、陈美龄、林淑敏及谢宁等（5日）出席健康产品中心开幕典礼。胡定欣早前在电影饭局中重遇《城寨英雄》拍档伍允龙、陈展鹏及袁伟豪，她翻查资料指该剧不经不觉10年，叹时间过得快。是否有机会再合作？定欣指︰「未有（你啲动作唔得？）梗系唔系啦！应该keep得几好㗎，（着唔着到𠮶套紧身衫？）我一定有办法！唔系争好远啫，好多人最近见到我都话我瘦咗。」

曾志伟向胡定欣招手？

定欣早前与老公、老友去西葡旅行，自认肥了，笑指陈山聪、单立文也圆润了不少。她自揭同老公倾生BB计划，得出的结论是无打算，认为两个人开心就OK。至于何时度蜜月？她指结婚那旅程当是蜜月旅行，直言两个人每一日都是「honey moon」。工作方面，定欣虽曾唱剧集歌曲，希望在暑假推出个人单曲，透露4月录完音，稍后会拍MV，「系一首互勉嘅歌，（有男主角？）应该揾素人去做，（老公？）佢唔素。（带埋老公上内地综艺节目？）唔会啦！佢好低调，同埋做医生先系佢嘅专业。」问到出新歌重返乐坛？定欣笑指︰「我未入过。」提到她可争新人奖，定欣说：「可能真系有？睇吓有冇呢个机会畀我玩啦！」另外，她早前完成了一套电影拍摄，是关于两代人的婚姻故事，同鲍起静、太保合作。对于近日有传曾志伟开新公司，定欣表示有看新闻，问到志伟有无向她招手？定欣表示「没有」。