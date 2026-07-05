张慧仪郭政鸿同框掀《西游记》回忆杀 性感女神皮肤白滑冻龄 单亲照顾患病养子被封好妈妈

55岁的张慧仪近日于吉隆坡举行的慈善晚宴，遇上90年代经典剧集《西游记（贰）》的拍档郭政鸿，同场还有「师奶杀手」陶大宇，三位资深演员的合照瞬间在网上洗版，掀起无数剧迷的集体回忆。张慧仪在社交平台感性地写下：「感谢吉隆坡慈善晚宴的邀请，很高兴能尽自己一份力，把温暖传递出去。也很惊喜遇见了这么多老朋友，熟悉的脸孔，不变的亲切，像时光未曾走远。公益路上，有你们真好，期待下次再见。」字里行间流露出与好友久别重逢的喜悦。

张慧仪与郭政鸿慈善晚宴合体

在晚宴照片中，张慧仪身穿一袭优雅晚装，展示出她的美好身材，大晒S形曲线，毫无赘肉，岁月似乎未有在她身上留下痕迹，被赞「冻龄女神」。张慧仪在1998年的TVB剧集《西游记（贰）》，饰演「万妖女王」，在剧中她与郭政鸿饰演的「通臂猿猴」有著宿世姻缘，但两人最终未能开花结果，悲惨收场。二人相隔多年后，再在剧集《叠影狙击》合作，而张慧仪在慈善晚宴上，与郭政鸿及陶大宇同框合照，马上引起网民回忆杀。

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张慧仪去年重提家暴风波

张慧仪被誉为90年代的「性感女神」，近年再度活跃于幕前，风采依然。然而她的演艺之路并非一帆风顺。她去年曾罕有重提2003年与前未婚夫「拉丁舞王」霍绍裘的家暴风波，事件不但令她身心受创，更毅然决定放弃香港的事业，北上转行从商，淡出观众视线。在远离娱圈的十年里，张慧仪的人生迎来了重大转捩点。一次北京的义工服务，让她遇上了患有先天性心脏病的养子Hanson。当时渴望成为人母的她，毅然决定领养Hanson，从此肩负起单亲妈妈的重任，独力承担其庞大的医药费与教育开支，网民纷纷赞她人美心善。

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