林漪娸回应戴志伟否认吻戏伸脷指控：纯粹讲笑，都唔紧要啦 坚持「被舌吻」立场

林漪娸早前接受电台节目时大爆初入行拍感情戏秘闻，分享当年萤幕初吻被戴志伟夺走，更指控戴志伟「加料」伸脷，行动是「虾𡃁妹」。事后戴志伟开腔否认曾于拍吻戏时向林漪娸伸脷，更反问：「2秒做到啲咩？」并希望林漪娸对他作出解释。林漪娸今日（5日）出席活动时，表示在节目中说出伸脷事件更说出戴志伟的名字纯粹是开玩笑。

林漪娸爆戴志伟伸脷纯开玩笑

林漪娸今日（5日）出席活动时，解释自己与李友毅及戴志伟也很熟，因为大家也是哥尔夫球会的成员，大家也会见面打波，在李友毅的节目中纯粹讲以前一些点滴，不过她认为自己不应口快快讲出戴志伟的名字：「纯粹系讲笑，讲返件事出嚟，唔系话一个投诉或者系话佢个人有问题。」提到戴志伟对待这件事很认真，林漪娸说：「佢唔开心始终都有，但件事过咗咁耐，系一啲点滴，如果有听段录音，就知道好似而家讲笑咁讲出嚟。」

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林漪娸称印象中戴志伟有伸脷

林漪娸指其实访问出街前见到戴志伟，她都知有机会「出事」，所以也有先将录音给予对方听：「原本开头冇乜嘢，不过我谂经过传媒、KOL大家有唔同意见摆落去，将件事搞到好大咁，变咗好似我真系投诉佢、话佢，可能佢个心就会好唔舒服，所以佢又做返回应。」当记者转述戴志伟否认伸脷的立场，林漪娸说：「都唔紧要啦，因为过咗咁多年，大家随住年龄都唔系好记得，但我印象中系有嘅，但已经唔系一个问题，因为系讲返件事，只系一啲点滴。」

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林漪娸避谈会否请戴志伟食饭：但佢伸脷㖞

林漪娸表示早前有一个慈善赛，戴志伟也有在场，但因为当日是陈敏儿的安息礼，所以自己没有出席，但其实两人在打慈善赛或球会中也会碰面，但相信见面也不会有甚么，今次只是他想表达自己的不舒服，这样也可以理解。问到会否请对方食饭？林漪娸笑说：「但佢伸脷㖞！冇嘢，都过咗咁多年，讲笑咁讲出嚟，听返系纯粹笑，唔系追究佢人品唔好，咁多年前后生仔后生女，你话而家伸脷就好有问题啫！」

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