ZPOT首拍团综渴求更多工作 Gordon不清楚P1X3L解散内情

男团ZPOT的7位成员Gordon、Bosco、Cow、Marus、Ian Hannz、Alvin、Dave宣传《ZPOT新丁计划》，这是他们成军半年后首个团综。7子在现场又跳又唱，分享拍摄点滴，并向粉丝大派雪糕。Bosco、Dave自爆有灵异体质，在花莲撞鬼！

Brian@廿四味赞Cow是「大笨象」

Bosco透露在花莲一所酒店内半夜撞鬼，「系好大力撞埋嚟！酒店是当地一间单车旅馆，有一面墙写了好多字，我不断读那些字，人又好热，经理人叫我不要再读！」Dave怕遇灵异事件，事先向经理人借用水晶炼护身，「没想到它突然断开了！」众人在节目中下厨，招待家人，Cow指该环节请了廿四味的Brian先行品尝，「他的食评都是『著两条裤』，好好笑！对我的评价是『大笨象』，大家估估是甚么。」而Ian Hannz为婆婆「小莲姐」下厨，「婆婆煮嘢食好叻，相信她感动的，但把说话都留在心中。」Marus则指当时听到Cow同家姐的对话内容，十分感动，到自己与爸爸互动时更忍不住落泪。

ZPOT团综晒体能

谈到师兄师姐拥有团综经验，Alvin认为ZPOT的团综算要付出不少体力，「知道他们要食虫！亦有很多倾偈环节，比较是心灵上的。我们则有划龙舟，要上山下海。」指师兄肥仔@ERROR、Jason@ROVER都有参与。提到身为师兄的男团P1X3L解散，Alvin表示有留意新闻，相信他们朝著自己的方向发展，师兄在各方面都有经验。Gordon表示不知道解散详情，作为后辈会祝他们前程锦绣。至于亨仔@ROVER在社交网透露，要做地盘维持生计，Ian Hannz表示︰「每一个努力追梦的人都值得尊重，做音乐的确不容易，的确需要更多表演机会。」问他们工作量是否足够？Cow笑言可以更多，指ZPOT不怕攰。