Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

ZPOT首拍团综渴求更多工作 Gordon不清楚P1X3L解散内情

影视圈
更新时间：20:14 2026-07-05 HKT
发布时间：20:14 2026-07-05 HKT

男团ZPOT的7位成员Gordon、Bosco、Cow、Marus、Ian Hannz、Alvin、Dave宣传《ZPOT新丁计划》，这是他们成军半年后首个团综。7子在现场又跳又唱，分享拍摄点滴，并向粉丝大派雪糕。Bosco、Dave自爆有灵异体质，在花莲撞鬼！

Brian@廿四味赞Cow是「大笨象」

Bosco透露在花莲一所酒店内半夜撞鬼，「系好大力撞埋嚟！酒店是当地一间单车旅馆，有一面墙写了好多字，我不断读那些字，人又好热，经理人叫我不要再读！」Dave怕遇灵异事件，事先向经理人借用水晶炼护身，「没想到它突然断开了！」众人在节目中下厨，招待家人，Cow指该环节请了廿四味的Brian先行品尝，「他的食评都是『著两条裤』，好好笑！对我的评价是『大笨象』，大家估估是甚么。」而Ian Hannz为婆婆「小莲姐」下厨，「婆婆煮嘢食好叻，相信她感动的，但把说话都留在心中。」Marus则指当时听到Cow同家姐的对话内容，十分感动，到自己与爸爸互动时更忍不住落泪。

ZPOT团综晒体能

谈到师兄师姐拥有团综经验，Alvin认为ZPOT的团综算要付出不少体力，「知道他们要食虫！亦有很多倾偈环节，比较是心灵上的。我们则有划龙舟，要上山下海。」指师兄肥仔@ERROR、Jason@ROVER都有参与。提到身为师兄的男团P1X3L解散，Alvin表示有留意新闻，相信他们朝著自己的方向发展，师兄在各方面都有经验。Gordon表示不知道解散详情，作为后辈会祝他们前程锦绣。至于亨仔@ROVER在社交网透露，要做地盘维持生计，Ian Hannz表示︰「每一个努力追梦的人都值得尊重，做音乐的确不容易，的确需要更多表演机会。」问他们工作量是否足够？Cow笑言可以更多，指ZPOT不怕攰。

最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广 
生活百科
10小时前
00:58
超强台风巴威︱中央气象台：中心风力达17级 详解对香港影响 周五六「食下沉」新界或高见38°C
社会
6小时前
黄埔男遭两女「问路党」夹攻抢手机过数 事主报警崩溃怒吼：「好心畀人当狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黄埔男遭两女「问路党」夹攻抢手机过数掀热议 事主报警崩溃怒吼：「好心畀人当狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
时事热话
7小时前
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
定存攻略｜港银下半年推新优惠吸客 定存3个月5.88厘 6个月亦有3.3厘
投资理财
8小时前
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
00:34
大埔公路电单车出弯失控 越线狂撼机动三轮车 21岁铁骑士伤重身亡
突发
11分钟前
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
02:58
双非儿脑瘫案︱涉事医生薛守智专业失当罪成 被判除牌9个月、不设缓刑 个案拖延逾16年
社会
8小时前
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
尖沙咀海景酒楼大特价！全场点心$7起／茶市7折 网民实试：10碟$150有找
饮食
2026-07-04 15:06 HKT
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
73岁卢宛茵三代同堂出镜 四个孙厨艺胜嫲嫲 两子罕露面撑阿妈 曾剖白与前主播离婚原因
影视圈
10小时前
康文署笋工推介！兼职带位员时薪达$70 中学学历即可申请 负责验票/派场刊
康文署笋工推介！兼职带位员时薪达$70 中学学历即可申请 负责验票/派场刊
生活百科
9小时前
入行做保安懒人包｜保安员成笋工大热？门槛低、最快17小时可考牌！即睇入行须知+5大热门课程推介
入行做保安懒人包｜保安员成笋工大热？门槛低、最快17小时可考牌！即睇入行须知+5大热门课程推介
生活百科
10小时前