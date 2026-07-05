193郭嘉骏重提反击曾志伟风波：我绝对唔系想闹曾生 后悔称TVB观众「老嘢」认做得好错

193（郭嘉骏）参加ViuTV节目《全民造星》后出道，与梁业（肥仔）、何启华（Dee Gor）、吴保锜（保锜）组成男团ERROR。四位成员向来敢言，因此出道7年间都惹来不少争议。近日193作客陈志云的访谈节目《Stephen．Show Up》，罕有地重提2021年隔空反寸曾志伟一事，并承认自己当年「有样嘢做得好错」。此外，当谈及已故的外公时，193更难掩情绪，当场洒下男儿泪。

193再提与曾志伟隔空骂战事件

在节目中，陈志云向193表示：「你最劲𠮶次系踩志伟吖嘛！」193再谈及2021年反击当时TVB高层曾志伟的言论。当时曾志伟评论ViuTV的收视只可与J2台媲美，193随即隔空反击，表示：「做好自己就有人睇，收视得几百部电视机，我哋不嬲都唔理……J2系做咩？冇记错系咪40几岁仲话后生仔倾偈𠮶个？」更直指TVB节目老化，引起轩然大波。事隔数年，193在访问中重申，他当初并非有意攻击曾志伟本人，他以第一身剖白当时的心态：「我绝对唔系想闹曾生，当时我只系想捍卫ViuTV先作出反驳。但我自觉做了一件好错的事，就系称呼TVB啲观众做『老嘢』，呢样嘢我真系做得好错。」

相关阅读：曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？

193被ViuTV雪藏反省言行

经历早前被ViuTV雪藏的沉淀期，193承认自己过往无耐性、心急又冲动，这次的休息让他有机会将步伐慢下来，好好反省过去的言行，而主持人陈志云亦指他现时变得更为成熟。

193与外公、外婆感情深厚

除了事业，193亦分享了家庭生活。他透露自幼由外公和外婆花很多时间凑大，感情深厚。然而，外公的健康早年因疫情而急转直下，由非常精神到离世只有短短约一年时间，令他深受打击。

相关阅读：193郭嘉骏正式解冻！首认因闹公司被雪：系我衰咗 曾谂过解约转行 疯狂反思决做谦虚艺人

曾志伟筹组新公司招兵买马？

193忆外公洒男儿泪

提起外公时，193在镜头前不禁情绪激动，流下男儿泪。他哽咽地表示，非常后悔没有好好陪伴外公，例如曾答应带他到维园看花灯，最终却未能成行。外公的离世让他领悟到爱要及时，人生并非永远「来日方长」。

193带外婆旅游重申爱要及时

正因如此，他决心要珍惜与家人的时光。在早前被雪藏的休假期间，他特意带同年逾90岁、患有老人痴呆症的外婆到布吉旅行，希望在外婆有生之年，尽量抽时间陪伴在侧，不再留下遗憾。