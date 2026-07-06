TVB小花叶靖仪穿粉红泳装温泉戏水大解放 将于《非份之罪》登场卷入「石棺命案」

2021年落选港姐叶靖仪（Michelle）近年备受TVB力捧，早前到花莲拍摄旅游节目《自然系女子旅行3》外，最近热播的新剧《非份之罪》中，第二个单元《石棺禁恋》，也有叶靖仪的身影，与赖慰玲、邓智坚等有对手戏。

叶靖仪获赞靓到天花板

叶靖仪昨日（5日）在IG分享到台湾花莲开工的照片，见到有风景相，又有去「扫街」。其中叶靖仪分享一系列性感泳装照，穿上粉红色两截泳衣，在估计是温泉的度假村戏水。叶靖仪的身材Fit到漏，零赘肉的纤腰和若隐若现的腹肌线条一览无遗。

叶靖仪在IG帖文中写道：「在花莲每天就是吃吃吃吃，看大自然风景，泡泡温泉，多美好」，十分享受是次旅程。不少网民留言赞叶靖仪：「靓到天花板」、「咁靓得唔得㗎」、「靓靓michelle妳好靓呀！身材fit到漏呀！」

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叶靖仪《非份之罪》演不良少女

此外，叶靖仪有份演出的《非份之罪》单元二《石棺禁恋》，改编自2016年在荃湾某工厦揭发的水泥藏尸案，一名男子被发现遭到杀害，再被埋在灌满水泥的「石棺」中。叶靖仪在剧中饰演不良少女「何佩雪」，受到不法份子戴一坚（邓智坚 饰）控制涉及命案，瘫痪病患顾曼莉（吴沚默 饰）的丈夫刘宇宾（蔡志恩 饰）牵涉一宗洗黑钱案，最终尸体被发现藏于工厦单位灌满水泥的木箱中。护士谢芷君（赖慰玲 饰）为查明真相，主动接近何佩雪，发展事件背后另有隐情。

叶靖仪经营副业开设瑜伽教室

28岁的叶靖仪曾到美国做兼职模特儿，于香港理工大学市场系学士毕业后加入TVB，又开设瑜伽教室。叶靖仪参与的剧集数量不多，但有发挥机会，曾演出《回归》、《隐门》、《刑侦12》等，早前成为《魔音女团》的练习生，知名度渐渐提升。

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