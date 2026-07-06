黄智雯家居环境曝光 为拍片几乎走匀全屋 未见老公生活痕迹 TVB奖座沦「普通摆设」

43岁的黄智雯（Mandy）于2023年底宣布离巢TVB，同年更与拍拖多年的圈外人詹文天（Anthony）结婚，正式踏入人生新阶段。黄智雯结束与TVB长达16年的宾主关系后，积极转型，除演出舞台剧，又活跃于社交平台做KOL。近日黄智雯在小红书分享影片，曝光家居时被眼利网民发现，过往所得的奖座，在家中随处放。

黄智雯高度自律日常

黄智雯日前在小红书发布一条「自律女演员开工前3个小时能做多少事？」为题的影片，与网民分享开工前的充实晨间日常，自律程度令人惊讶。影片由清晨6时13分开始，黄智雯素颜出镜，由护肤、冲泡养生茶、准备营养早餐，到做瑜伽、拉筋、在家中做运动，再到健身房锻炼，整个过程一丝不苟，展现高度自律。

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黄智雯家居环境曝光

黄智雯曝光家居环境，虽然她为了拍片几乎走匀全屋，却把老公的生活痕迹隐藏得非常好。片中可见她在厨房准备早餐及煲汤，装潢简洁时尚，厨房内的设备齐全，连半自动意式咖啡机也有一部。在影片临近结尾，黄智雯化妆准备出门时，镜头无意中扫过其身后位置，见到随意摆放过去在TVB夺得的多个奖座，当中疑似包括「马来西亚最喜爱TVB女主角」、「新加坡最喜爱TVB女主角」等视后奖项，似是变成家中的普通摆设。

黄智雯做朱茵蔡少芬同门师妹

黄智雯升格人妻已经两年多，与老公享受二人世界，未有怀孕好消息传出。黄智雯自加盟新经理人公司，与朱茵、蔡少芬等成为同门，为美容品牌代言，又担任选美真人骚《美丽40路》的评判，开设个人YouTube频道《与雯同行》外，演出舞台剧《奥赛罗》，早前更凭《薄伽梵歌2025》入围香港舞台剧奖最佳女主角。

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