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TVB女星减肥餐单公开！王嘉慧亲授「ABC啫喱」食谱 美颜护肤、零罪恶感

影视圈
更新时间：18:30 2026-07-05 HKT
发布时间：18:30 2026-07-05 HKT

女星为了在上镜时维持最佳状态，对Keep Fit向来一丝不苟。不少网民都好奇她们的减肥餐单，到底是如何做到「食住瘦」。最近，TVB小花王嘉慧就在社交平台大方分享她的自制减肥法宝——一款号称「可以食的护肤品」的「ABC啫喱」，做法简单又天然健康，绝对是贪靓又为食的女生恩物！

王嘉慧在片段中亲身示范，这款啫喱主要由三种蔬果制成，因此名为「ABC啫喱」（Apple, Beetroot, Carrot）。她强调这款甜品「零糖、纯水果、零罪恶感」，即使在减肥期间，也能安心「给自己一点甜」。即睇这款女星级的瘦身美颜食谱吧！

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美颜「ABC啫喱」教学：

想拥有女星般的亮白肌肤和苗条身形？不妨跟着以下步骤，轻松整出这款天然又好味的减肥甜品！

准备材料：

A (Apple) 苹果 含丰富维他命C，有助抗氧化，保持肌肤年轻。
B (Beetroot) 红菜头  含高铁质及叶酸，有助补血，令面色红润。
C (Carrot) 红萝卜 含丰富维他命A，有助修复皮肤细胞。
鱼胶粉 适量，用作凝固啫喱。

制作步骤：

  1. 处理食材： 将苹果、红菜头、红萝卜洗净去皮并切成细块。
  2. 搅打成果汁： 将所有切好的蔬果放入榨汁机或搅拌机，打成果汁。
  3. 隔渣： 用隔筛将果汁隔渣，令口感更幼滑。
  4. 加入鱼胶粉： 将鱼胶粉倒入果汁中，然后用细火慢慢加热，并持续搅拌直至鱼胶粉完全溶解。
  5. 入雪柜定型： 将混合液倒入容器中，放入雪柜雪约2至3个钟，直至完全凝固。
  6. 完成： 取出后切成细块即可享用，Q弹口感加上蔬果的天然甜味，绝对会让你一试爱上！

这款「ABC啫喱」不仅是减肥人士的「止口痕」救星，其丰富的营养价值更能由内而外改善肤质，难怪能成为王嘉慧的私藏餐单。

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看图跟步骤：

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