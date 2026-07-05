关智斌拒做阿Sa「电灯胆」睇世界杯：我依家好少出街 VIVA筹备推出今年第三首跳唱团歌

关智斌（Kenny)与师妹组合VIVA今日（5日）一起到马鞍山出席活动。VIVA今日穿迷你裙又唱又跳，Ada跳到甩鞋带，Carina又跳到喱士头饰甩掉缠在头发上，要工作人员帮手拆除。Kenny笑指，今次带一班靓女出席活动，觉得几位师妹跳舞的舞步完美，问到为何在台上指师妹的动作不合格？他解释，因为大会题目是要咬唇，他们没有咬所以不合格，但他刚才在台上玩游戏时咬唇，差点咬到流血。

Kenny体重踏入人生高峰

VIVA大赞Kenny加入的震胸舞动作十分适合他，只因近日他在视频上看到韩国一些男生不停做同一震胸动作，所以便加入游戏之内，他大叹说：「现在女孩子们钟意看这些，男艺人真的很辛苦。」他透露，年初完成演唱会及5月参与HYROX期间不停训练和对饮食节制，在6月开始放纵自己，现在体重踏入人生高峰的70公斤。

Kenny自称运动担当

世界杯赛事正热烈进行中， Kenny表示有看一些赛事，但有时在等待赛事开始前已经睡着，问到有否与好友阿Sa(蔡卓妍）一起观看世界杯？他笑指，自己年纪大了，以往经常去人家屋企一齐睇波，现在已经提不起劲，问到是否阿Sa因新婚不久想二人世界睇波才没有预他？Kenny说：「怪不得，怕我做电灯胆，其实我已经很少出街，每日也有规律地进行训练，因为我是运动担当。哈哈！」他又指，没有因为看世界杯影响到工作，因为近日他已有计划推出新歌及举行音乐会，也想了很多新的宣传计划，所以近日正在构思将计划实行。

Carina、ValC拍电影将头发染黑

VIVA被问到演出前，可有做足安全措施以防走光？他们异口同声表示，已做足安全措施，所以很安全。工作方面，VIVA透露正筹备推出今年第三首团歌，继续跳唱形式，而团综亦会继续于今个月播放。队长李晞彤（Carina）表示，正准备推出个人第二首新歌，并将与张鈊贻（ValC）参与电影工作，所以二人已将头发染黑，ValC笑称，已经近5年没有见过自己黑色头发，所以也有点不习惯，而姜咏鑫（Ada）除了与马思惠（Macy）有一个对战的新企划外，她还跟ValC参加一个有关运动的比赛，所以现在每星期都要练习。ValC与Ada表示，近日经常追看世界杯，与没有兴趣看的Carina和Macy形成极大对比。