王俊棠工作量大减另谋出路？北上带团陪唱兼陪阿婆跳舞赚外快 移居内地变「星级导游」

70岁的TVB「御用奸人」王俊棠，近年幕前演出大量减少，早前更被发现，罕有缺席参与多年的《沙田龙舟竞赛》，传出疑将近满约离巢消息，其后他澄清表示未离巢，仍有为TVB拍节目及剧集。王俊棠近年移居中山生活，他为求有更多发展空间，跟随北上热潮转战内地市场，被网民推测他因在TVB工作量大减而积极另谋出路。王俊棠近日放下艺人身份，化身「星级导游」多度带团北上叹美食，亲民作风吸引不少长者支持。

王俊棠带团表现专业

王俊棠去年曾曝光在内地的带旅行团生活，最近王俊棠再度分享揾食影片，见到他表示：「棠哥和老友夏日团建，三天两夜玩大湾区的一角」。影片中见到王俊棠到古庙祈福、岭南名园漫步、百年老街打卡、古村吹风，又品尝不同菜式，有素宴、顺德风味餐、云吞面及海鲜大餐，行程紧密又丰富。

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王俊棠亲自带旅行团四处游玩，见到他与团友打成一片，王俊棠又化身「气氛担当」拿起支咪「陪唱」。王俊棠大开金口献唱经典金曲，将现场气氛推至高潮，犹如举办一场小型的演唱会，氹得一众团友拍手叫好，欢呼声不断。

王俊棠敬业能屈能伸

王俊棠陪食、陪唱外，私底极度平易近人的他，在行程休息期间，更被一班大妈、阿婆拉住跳舞，王俊棠随住节拍扭动身体，舞姿未必是最专业，但胜在够投入、笑容满面。影片流出后，不少网民留言大赞王俊棠「能屈能伸」、「超级贴地」，认为他凭借自己的劳力赚钱，敬业态度值得尊重。

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