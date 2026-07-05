谭咏麟与曾志伟手机睇波表情肉紧 Friend足50年情谊深厚 睇世界杯独特见解被赞真球迷

谭咏麟与曾志伟是认识了数十年的挚友，无论工作或大小聚会，总能见到他们在一起的身影。这对黄金搭档之所以默契十足，原来二人的关系实为「世交」，早在他们孩童时代，两家人已是旧识。译咏麟曾透露自己小时候已跟曾志伟一同踢足球。近日译咏麟在社交平台分享了多张与曾志伟及明星足球队外游的照片，其中一张两人紧盯手机萤幕观看球赛的合照，最为引人注目。相中可见，他们全神贯注，时而惊讶，时而肉紧，谭咏麟更手指指点评球赛，二人由小时候一起踢波，数十年后还在一起观看球赛，网民纷纷羡慕二人的深厚情谊。

谭咏麟、曾志伟手机睇波表情多多

除了与挚友共聚，此行亦是香港明星足球队的重要活动，适逢明星足球队成立40周年，大队人马特意飞往曼谷庆祝。谭咏麟在帖文中分享感受，认为与其长途跋涉、舟车劳顿只为亲身观看一场球赛，倒不如与一大班志同道合的好朋友聚首一堂，一同观赛、欢呼、拍手，他认为「气氛都是一样的high」。从照片可见，球队在当地包下大型会议室，用投影大萤幕观看球赛，众星穿上统一设计的球队服装，场面热闹，犹如一个盛大的派对。

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谭咏麟拉大队到曼谷旅行

这次曼谷之旅，除了核心成员谭咏麟、曾志伟，亦有多位大家熟悉的面孔，包括黄日华、卫志豪、叶泓声、戴志伟、李子雄、洪天明、吴岱融、李金凯、刘洋等，三代艺人齐聚。无论是在餐厅大排筵席，享用丰盛的海鲜大餐，还是在街边小店品尝地道美食，气氛都相当融洽。众人在镜头前展露灿烂笑容，摆出各种鬼马甫士，尽显团队的团结与欢乐。

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