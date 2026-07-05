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世界杯2026｜袁文杰直播讲波闹爆阿根廷态度离谱：连开波都咁慢 评佛得角「咩都赢晒」

影视圈
更新时间：17:21 2026-07-05 HKT
发布时间：17:21 2026-07-05 HKT

袁文杰近年在YouTube直播节目《文杰讲波经》即场评述足球赛事受到网民欢迎。不少网民赞袁文杰做足球评述时分析独到、做足功课、敢言，每逢直播都有不少网民收看。在日前举行的世界杯32强淘汰赛，由美斯（Lionel Messi）领军的阿根廷对战「奇迹球队」佛得角，虽然阿根廷最终在加时以3:2险胜，但他们表现却引来袁文杰在直播中连番炮轰，狠批球队态度懒散，但同时亦大赞美斯不愧为球王。

袁文杰闹爆阿根廷球员态度有问题：好离谱

比赛期间，阿根廷全程明显放慢手脚，只要一入球，踢法即变得不积极，让球迷睇到一额汗。对此，袁文杰在直播中毫不留情地批评：「好离谱嘅态度！如果系咁嘅态度问题，我睇唔到有任何值得嘉许嘅地方。」他质疑球队在领先后「hea踢」，语带无奈说，「连开波啊，中圈开波都咁鬼慢，你谂下！」他认为这种拖慢节奏的踢法，绝对应该接受批评。

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袁文杰质疑教练史卡朗尼被架空

眼见球员在场上态度散漫，但教练史卡朗尼在场边却无动于衷，袁文杰亦不禁质疑其执教能力：「3比2都系呢个表情……我觉得呢场波好有问题！」他续指：「系咪应该睇到成队波嘅态度，一种咁嘅问题，先至系令到佢觉得就算领先、赢紧，个表情都系咁沉郁呢？」袁文杰更两度提出质疑，这队阿根廷是否已由「场上教练」美斯话事，而非主教练史卡朗尼：「系咪呢一场波，只有场上面嘅教练呢？大家去谂下啦。」

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袁文杰对佛得角另眼相看

除了猛烈批评阿根廷，袁文杰对本来被外界视为「黑马」的佛得角亦经历了态度大反转。比赛初段，袁文杰本来对佛得角评价不高，甚至批评他们实力见底，直指双方级数有明显差距，并认为佛得角传球水平差：「好似连传个波都未识咁……不过无所谓，佛得角今届真系咩都赢晒。」更隔空鼓励佛得角勇敢攻门，不过上半上表现则一般。岂料当比赛进入下半场，佛得角犹如大爆发，展现出惊人的韧力同斗志，甚至将强大的阿根廷逼入加时，令袁文杰大感惊讶！他在直播中坦言对佛得角的改变感到震撼，指他们下半场「好似换咗另一队波咁」，拼搏精神令人动容，绝对是虽败犹荣，彻底赢得了球迷的尊重。

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袁文杰激赞美斯：技术系球王级！

虽然对阿根廷全队表现大感不满，但袁文杰对球王美斯却是有赞无弹。美斯在比赛29分钟凭中坚利辛度马天尼斯（Lisandro Martinez）的长传，极速控定足球射门的技术，令袁文杰就赞不绝口：「美斯『的』个波落嚟已经够困难，仲要起脚，但起脚𠮶个位置同门将系非常之接近，但依然畀美斯好似唔使点样用猛力，就抽网顶入网！嗱老实讲呢一下，系咪一个球王……都唔好话世界杯，球王啊！就系睇你喺禁区里面，即系呢0.01秒嘅技术处理。」他认为，美斯在电光火石间的细腻技术处理，完美展示了世界球王的风范。

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