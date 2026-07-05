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王贤志经历破产巨变 暗示已到加拿大展新生 叹际遇不似预期：接受也是种勇气

影视圈
更新时间：17:00 2026-07-05 HKT
发布时间：17:00 2026-07-05 HKT

现年55岁的前TVB男艺人、王氏港建主席王忠桐之子王贤志，去年正式被法庭颁令破产，事件一度轰动娱乐圈。面对人生巨变，王贤志的生活明显变得极为低调。但近他在IG透露近况，暗示自己已飞抵加拿大展开新生活，并发表了一篇感性的「半年总结」，心态已转趋积极。

王贤志暗示到加拿大定居

王贤志近日于个人IG上载了一张身处加拿大的照片，他指：「这里的一切，慢慢也变得更熟悉。这样就好。」，字里行间暗示自己已经在当地安顿下来，展开了全新的生活。其实王贤志本身属加拿大华人，早年曾于温哥华生活，毕业于英属哥伦比亚大学，居住期间更曾于华侨之声担任节目主持，后来才回流香港发展。如今重返充满回忆的旧地，自然较容易适应。

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王贤志会合秦沛李婉华

身在异地的王贤志绝不孤单，他亦上载了多张与移居当地的圈中好友聚会的合照，当中包括资深艺人秦沛、李婉华、袁彩云及邓佩仪等，场面温馨热闹。王贤志更开心地留言表示：「我亲爱的温哥华居民，为加拿大欢呼！」可见他在老朋友的陪伴下，生活步伐已逐渐重回正轨。

王贤志上半年不似预期

适逢年中，王贤志发表了一篇长文作「半年总结」，回顾过去这段艰难的时期。他坦言近半年的发展「不似预期」，形容这段日子像一场毫无预警的骤雨，发生了太多剧本以外、不如意的事情。不过，经历无奈与挣扎后，他悟出了人生道理，指「后来才明白，接受也是一种勇气，适应也是一种成长」。

王贤志已摆脱阴霾

虽然曾经历人生低谷与迷茫，但王贤志现时的心态已变得相当积极。他感恩地表示，每场雨都有停的时候，乌云压得再低，阳光始终会从缝隙里漏下来照亮前路。相信重回温哥华这片熟悉土地的王贤志已走出阴霾，准备好以充满勇气的姿态迎接未来的新篇章。

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